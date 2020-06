Bayern München maakt ook veel indruk tegen Leverkusen van Bosz

Bayern München heeft een volgende stap gezet richting titelprolongatie in de Bundesliga. Der Rekordmeister won zaterdagmiddag met ruime cijfers op bezoek bij het Bayer Leverkusen van Peter Bosz: 2-4. Het team van Hans-Dieter Flick kwam nog wel op achterstand in de BayArenA, maar werd verder nauwelijks in de problemen gebracht. Bayern heeft door de zege een gat van tien punten geslagen met Borussia Dortmund, al speelt de titelconcurrent later vandaag nog wel thuis tegen Hertha BSC. Leverkusen blijft vijfde staan, met evenveel punten als de nummer vier Borussia Mönchengladbach (56).

Leverkusen moest vlak voor de aftrap een flinke domper incasseren, want smaakmaker Kai Havertz bleek vanwege een spierblessure niet fit genoeg om te starten. Bosz kon ook niet beschikken over Daley Sinkgraven, maar Leverkusen beleefde ondanks de personele problemen wel een droomstart. Lucas Alario, in de punt van de aanval de vervanger van Havertz, werd al na negen minuten voetballen in de zestien vrijgespeeld door Julian Baumgartlinger, waarna de Argentijn Manuel Neuer verschalkte in de korte hoek. Het doelpunt van Alario werd in eerste instantie nog wel afgekeurd vanwege buitenspel, maar na raadpleging van de videoscheidrechter (VAR) bleek hij toch op één lijn te staan met David Alaba.

Het vroege openingsdoelpunt leek Leverkusen in de kaart te spelen. Het elftal van Bosz plooide terug op eigen helft en wist het aanvalsspel van Bayern aanvankelijk zeer behoorlijk te ontregelen. Kingsley Coman leek halverwege de eerste helft gevaarlijk te kunnen worden na een fraaie pass van Thomas Müller, maar de Franse buitenspeler bevond zich uiteindelijk in buitenspelpositie, doordat Robert Lewandowski de bal nog beroerde. In de 27ste minuut bracht Coman echter alsnog de 1-1 op het scorebord. Moussa Diaby leed slordig balverlies rond de middencirkel, waarna Leon Goretzka kon overnemen en Coman in de diepte wegstuurde. Die bleef vervolgens koel oog in oog met doelman Lukas Hradecky en repareerde de schade zo voor Bayern.

Bayern domineerde ook het restant van de eerste helft en wist in de laatste minuten voor rust ruim weg te lopen bij Leverkusen. Goretzka tekende in de 42ste minuut voor de 1-2 met een laag schot vanbuiten de zestien en kort erna zorgde Serge Gnabry, na een prachtige lange bal van Joshua Kimmich, met een lob over de uitkomende Hradecky ook nog voor de 1-3. Bosz nam in de rust geen halve maatregelen: Karim Bellarabi, Nadiem Amiri en Leon Bailey bleven achter in de kleedkamer ten faveure van Florian Wirtz, Wendell en Kerem Demirbay. Het nieuwe trio gaf Leverkusen even een impuls, maar echt aan wankelen werd Bayern niet gebracht in het eerste kwartier na de onderbreking.

De bezoekers kregen aan de overzijde via Goretzka en Gnabry kansen om de score verder op te voeren, maar zij hadden het vizier ditmaal niet op scherp staan. Halverwege het tweede bedrijf viel de 1-4 alsnog: Lewandowski kopte geheel vrijstaand raak na een voorzet vanaf de rechterflank van Müller. Het betekende voor de Poolse spits zij dertigste competitietreffer dit seizoen, terwijl Müller zijn twintigste assist afleverde. Leverkusen vierde in de slotfase nog wel de rentree van Kevin Volland, die zijn eerste speelminuten sinds 20 februari maakte, maar kwam uiteindelijk niet meer verder dan de 2-4 van Wirtz. Hij scoorde met een fraaie knal in de verre hoek en groeide zo uit tot de jongste doelpuntenmaker ooit in de Bundesliga (17 jaar en 34 dagen).