Kenneth Perez: ‘De meeste spelers vinden dat cool, maar hij had daar schijt aan’

Bayer Leverkusen begint zaterdagmiddag met Leon Bailey in de basis aan de thuiswedstrijd tegen Bayern München. De Jamaicaanse aanvaller moest in de eerste drie wedstrijden na de corona-onderbreking genoegen nemen met een reserverol, maar lijkt sinds kort weer zeker van een basisplaats. Kenneth Perez is verbaasd over het feit dat Bailey niet altijd basisspeler is onder Peter Bosz.

Bailey staat dit seizoen op achttien wedstrijden in de Bundesliga, maar het grootste gedeelte van zijn optredens kwam vanaf de reservebank: tien. Vorige week was hij tegen Freiburg (0-1 overwinning) goud waard met een assist op het winnende doelpunt van Hai Havertz en Perez kijkt ernaar uit om de 22-jarige dribbelaar vanmiddag opnieuw aan het werk te zien. "Hij speelt niet altijd, maar eigenlijk vind ik hem een superinteressante speler. Hij is dreigend en heel vaardig met de bal", zegt de Deense analist voorafgaand aan de aftrap in de BayArena bij FOX Sports.

Bailey gaf in de achttien competitieduels die hij dit seizoen speelde voor Leverkusen vijf doelpunten en twee assists. Perez benadrukt dat de ex-speler van Racing Genk echter niet alleen kan worden afgerekend op zijn productiviteit in aanvallend opzicht. "Wat ik ook wel leuk vind, is dat hij als aanvaller zijn verdedigende werk doet. Ik houd daarnaast ook heel erg van snelle spelers die diepte zoeken."

Perez haalt de twee doelpunten die Bailey eerder dit seizoen maakte in de uitwedstrijd tegen Bayern München (1-2, zie bovenstaande video) aan om uit te leggen dat de international van Jamaica waardevol kan zij als hij in de diepte wordt weggestoken door zijn ploeggenoten. "In Nederland spelen buitenspelers vaak in de bal, maar het is juist zo’n enorm wapen om de diepte te zoeken, want dan kun je weggestuurd worden. De meeste snelle spelers vinden het cool om in de bal te komen, want dan kunnen ze een actie maken en kan iedereen zeggen: moeilijk!" Perez wijst in dat kader op landgenoot en oud-aanvaller Dennis Rommedahl, die in de Eredivisie voor onder meer PSV en Ajax speelde. "Rommedahl vind ik een mooi voorbeeld: hij had daar schijt aan en wilde gewoon weggestuurd worden. Het is echt een heel groot wapen."