Steven Berghuis laat zijn kostbaarste bezit zien: ‘Ik krijg weer kippenvel’

Steven Berghuis vindt de kampioensmedaille van 2016/17 met Feyenoord het kostbaarste bezit uit zijn loopbaan. De aanvaller praat op Touzani TV over hoe belangrijk de landstitel voor het vervolg van zijn carrière is geweest. “Dit is eigenlijk het hele plaatje. Van jongs af aan met voetballen begonnen en ik heb nooit durven dromen dat ik ooit kampioen van Nederland zou zijn”, erkent Berghuis.

“Het team dat we hadden, de eerste landstitel na achttien jaar…”, somt Berghuis op. “Alles kwam gewoon samen. “Ik heb dat jaar echt mijn mooiste jaar tot nu toe gehad. Je bent zelf natuurlijk altijd op zoek om beter te worden en dat heb ik de voorbije jaren ook geprobeerd. Het is niet gelukt om weer kampioen te worden. Maar dankzij de landstitel dwongen we ook deelname aan de Champions League af.”

“Daardoor heb ik mij het seizoen erop kunnen meten met de allerbeste voetballers. Dat is wat je wil en dit is dan ook mijn kostbaarste bezit.” Soufiane Touzani stelde Berghuis de vraag wat hij nu fijner vond: de weg, de honger en het verlangen naar het succes óf terugkijken op het behaalde succes. “Beide”, beaamt Berghuis. “We stonden vanaf dag één bovenaan. Het is iets waar je keihard voor hebt gewerkt, waar je nooit over hebt durven dromen en opeens zit je er middenin. We waren toen de beste ploeg van Nederland.”

“Als ik dat nu weer zeg: ‘we waren de beste van Nederland’. Ja, ik krijg gewoon weer kippenvel. Dat wil ik eigenlijk zo snel mogelijk weer.” Feyenoord kroonde zich op de allerlaatste speeldag kampioen van Nederland, met één punt meer dan aartsrivaal Ajax: 82 om 81. Berghuis, destijds huurling van Watford, kwam tot zeven goals in dertig competitieduels en werd vervolgens definitief overgenomen.