De Ligt wijst twee beste ploeggenoten aan en spreekt over ‘verzinselen’

Matthijs de Ligt werd de afgelopen tijd meer dan eens gelinkt aan een vertrek bij Juventus. Onder meer Manchester United en Barcelona zouden in de markt zijn voor de twintigjarige verdediger, wiens zaakwaarnemer Mino Raiola volgens berichten uit Italië en Spanje zou werken aan een vertrek. In gesprek met Tuttosport verwijst De Ligt deze geruchten nu naar het rijk der fabelen.

“Natuurlijk ben ik gelukkig bij Juventus”, antwoordt De Ligt op een vraag hoe hij zich momenteel voelt bij de Italiaanse grootmacht. “Ik ben heel gelukkig bij Juventus. Dat realiseerde ik me in de afgelopen periode, toen er niet gevoetbald werd. Iemand heeft gewoon dingen over mij verzonnen. Ik train hier iedere dag met waanzinnig goede spelers en ik heb het gevoel dat ik me iedere dag kan verbeteren. Dat zorgt ervoor dat ik me op mijn plek voel bij Juventus.”

Transferadvies Van de Beek van oud-leermeester bij Ajax: 'Daar moet hij stappen maken'

De Ligt werd vorige zomer door Juventus overgenomen van Ajax. “Ik was daar heel blij mee, dit is een van de grootste clubs ter wereld. Het eerste verschil dat me opviel, was de internationale dimensie bij de club. Er was ook een heel warm welkom van mijn ploeggenoten, dit is een exceptionele groep. Ze zijn heel aardig en behulpzaam geweest, niemand wordt buitengesloten. Ze hebben me direct onderdeel van de familie laten voelen.”

Er wordt vervolgens gevraagd naar wie De Ligt als sterkste ploeggenoot beschouwt. “Het niveau in het team ligt heel erg hoog, eerlijk gezegd. Natuurlijk heb je Ronaldo, maar ik noem hem niet, omdat iedereen weet wat hij kan. Hij is de beste speler van zijn generatie en een groot voorbeeld voor jonge spelers. Ik probeer me te verbeteren door naar hem te kijken, want hij traint met een waanzinnige intensiteit. Er zijn twee anderen die in me opkomen. De ene is Paulo Dybala, die een geweldige techniek heeft. De ander, en dat klinkt misschien raar, is Rodrigo Bentancur, die geweldige technische kwaliteiten heeft. Ik denk dat hij onderschat wordt, maar hij is een geweldige speler met een geweldige toekomst voor zich.”

“En Maurizio Sarri? Een tacticus die op ieder detail let en een extreem precies idee over voetbal heeft”, zegt De Ligt over zijn trainer. “Hij wil graag opbouwen van achteruit en een beetje het technische voetbal spelen dat ik al gewend was vanuit Ajax. Je kan zeggen dat hij heel erg Nederlands is, ook al is de Italiaanse geest sterk aanwezig.”