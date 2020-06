‘Besluit rond Philippe Coutinho kan gevolgen voor Feyenoord hebben’

De naam van Orkun Kökcü wordt al langer in verband gebracht met Arsenal en Goal onderschrijft dat the Gunners in de markt zijn voor de negentienjarige middenvelder van Feyenoord. Het Engelse medium bestempelt Kökcü als de ‘meest logische optie’, maar schrijft dat Arsenal ook belangstelling heeft voor Philippe Coutinho. De Braziliaanse aanvallende middenvelder moet dan wel onder financieel gunstige omstandigheden kunnen worden overgenomen van Barcelona.

Barcelona hanteert volgens berichten uit Spanje een vraagprijs van tachtig miljoen euro. Door die vraagprijs is het nagenoeg uitgesloten dat Arsenal Coutinho definitief gaat overnemen van de Catalanen. Door de goede band tussen diens zaakwaarnemer Kia Joorabchian en de technische leiding van Arsenal, bestaande uit head of football Raul Sanllehi en technisch directeur Edu, is een huurovereenkomst niet uitgesloten. Barcelona zal dan wel water bij de wijn moeten doen, want het weeksalaris van ruim 250.000 euro is voor Arsenal te gortig. Daar bovenop dreigt nog eens een huursom te komen.

Om die reden noemt Goal het ‘een stuk logischer’ dat Arsenal zich bij Feyenoord gaat melden voor Kökcü. Scouts van the Gunners zaten afgelopen seizoen meer dan eens op de tribune in De Kuip en hebben positieve rapporten ingeleverd bij de clubleiding. Feyenoord zou genoegen nemen met een bedrag van 23 miljoen euro voor de jonge middenvelder, met wie de onderhandelingen over een nieuw contract vooralsnog moeizaam verlopen. Voetbal International stelde eerder al dat Arsenal van plan is om op korte termijn een officieel bod uit te brengen bij Feyenoord, terwijl ook Sevilla in de markt is voor Kökcü.

Op het verlanglijstje van manager Mikel Arteta prijken verder een box-to-box-middenvelder, een centrumverdediger, rechtsback en een spits, indien Alexandre Lacazette of Pierre-Emerick Aubameyang het Emirates Stadium verlaat. Voor de eerste vacature wordt Thomas Partey van Atlético Madrid al een tijdje genoemd, maar hij lijkt in financieel opzicht alleen haalbaar als de Champions League gehaald wordt. Atlético Madrid wil het contract van de Ghanese middenvelder ook graag verlengen, waardoor hij meerdere opties heeft.

William Saliba arriveert komende zomer na een huurperiode bij Saint-Étienne, terwijl Pablo Marí vermoedelijk definitief wordt overgenomen van Flamengo. Verder staat Axel Disasi (met een vraagprijs van vijftien miljoen euro) op de nominatie om het hart van de defensie te versterken. Max Aarons van Norwich City is de gedroomde versterking voor de rechtsbackpositie, maar is waarschijnlijk te duur. Het lijkt daarom logischer dat Cédric Soares definitief wordt overgenomen van Southampton of Jordi Osei-Tutu, die dit seizoen verhuurd wordt aan VfL Bochum, te promoveren.

Indien Lacazette of Aubameyang vertrekt, is Arsenal van plan om een jonge aanvaller aan de selectie toe te voegen. Odsonne Édouard (Celtic), Jonathan David (Racing Genk) en Moussa Dembélé (Olympique Lyon) gelden als kandidaten hiervoor. Goal schrijft dat de eventuele activiteiten nauw samenhangen met de kwalificatie voor de Champions League. Als het miljardenbal niet gehaald wordt, ziet Arsenal zich mogelijk genoodzaakt om de pijlen te richten op transfervrije spelers (Ryan Fraser van Bournemouth of Layvin Kurzawa van Paris Saint-Germain, bijvoorbeeld) of helemaal niemand te halen.