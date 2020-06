‘Die leugens irriteerden me, maar ik ben blij dat ik niet naar Barcelona ging’

Angel Di María speelt sinds 2015 in het shirt van Paris Saint-Germain, maar was drie jaar geleden dicht bij een vertrek uit Parijs. Nadat Barcelona Neymar naar les Parisiens had zien vertrekken, was de Argentijnse vleugelaanvaller in beeld om hem op te volgen in het Camp Nou. Uiteindelijk gaf Barcelona de voorkeur aan Ousmane Dembélé en Di María zegt blij te zijn dat een transfer naar Catalonië afketste.

“Ik zat goed op mijn plek in Parijs. Maar mensen bij de club vertelden me in die tijd dingen, die uiteindelijk leugens bleken te zijn. Barcelona heeft me vervolgens geprobeerd binnen te halen en de clubs hebben erover gesproken. PSG wilde me niet verkopen en daar is het bij gebleven. Die leugens irriteerden me enorm, maar het was goed dat ik niet naar Barcelona vertrok. Ik ben nu erg gelukkig in Parijs”, geeft Di María te kennen in gesprek met L’Équipe. De nu 32-jarige aanvaller heeft in Parijs nog een contract tot medio 2021.

“Ik wil mijn carrière in Europa besluiten bij PSG, dat is het enige dat ik in gedachten heb. Ik ben gelukkig, mijn familie ook. Verder weet ik niet wat er gaat gebeuren. Er staan nu geen gesprekken over mijn contract op het programma en daar ligt mijn focus ook niet. Ik wil me focussen op mijn prestaties op het veld, de rest komt later wel”, vervolgt de aanvaller, die in zijn loopbaan eerder het shirt droeg van Manchester United, Real Madrid, Benfica en Rosario Central.

In de laatste jaren van zijn carrière hoopt Di María nog een Champions League aan zijn prijzenkast toe te voegen. “Het zou prachtig zijn om die weer te winnen. Niet alleen voor de trofee, maar ook door wat het voor de club en de supporters zou betekenen. Ik heb het gevoel dat ik in de afgelopen twee seizoenen het respect van de supporters gewonnen heb. Dat heeft me mentaal veranderd, ik voel me meer aangemoedigd als ze voor me zingen. Daar wil ik ze voor bedanken en als ik ze voor mijn vertrek een Champions League kan bezorgen, is dat een perfect einde van ons verhaal.”