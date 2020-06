‘Ik heb nooit behoefte gehad een lange neus naar Van Bommel te maken’

Ruud Brood werkte tussen 2015 en 2018 als assistent-trainer van Phillip Cocu bij PSV. Na de komst van Mark van Bommel moest de nu 57-jarige oefenmeester het veld ruimen in Eindhoven. In gesprek met het Eindhovens Dagblad zegt Brood het jammer te vinden dat hij moest vertrekken bij PSV, maar toch koestert hij geen hard feelings richting Van Bommel.

Brood en PSV hadden een akkoord over een doorlopend contract en het ging volgens hem ‘lekker’ binnen de club. “Tegelijkertijd had ik begrip voor de keuzes van Mark. Dat vertel ik niet om de lieve vrede te bewaren. Zo werkt het nu eenmaal in het voetbal, als een trainer zijn eigen staf kan samenstellen. Zonder mezelf te groot te willen maken, denk ik wel dat ik Mark goed wegwijs had kunnen maken in het trainersvak”, stelt Brood, die de selectie naar eigen zeggen na drie jaar ‘goed kende’.

Faber: 'Het doel is om fit de vakantie in te gaan'

Toch vindt Brood Van Bommel nog altijd een ‘prima vent’. “Onder meer omdat ik na mijn eigen ontslag bij NAC in december een net appje van hem kreeg. Dat vond ik bijzonder en menselijk tegelijk. Zelf was hij kort daarvoor bij PSV weggestuurd. Ik heb nooit de behoefte gehad om een lange neus naar hem te maken, integendeel. Het is gelopen zoals het gelopen is”, stelt de oefenmeester, die na zijn vertrek bij PSV een klein jaar als eindverantwoordelijke bij NAC Breda werkte.

Brood spreekt van een ‘warm gevoel’ bij PSV en een ‘bijzondere club’, omdat ‘alles zo stabiel’ is. Desondanks is er nog niet gesproken over een hernieuwde samenwerking. “Ik ben geen type dat PSV dan even belt. In Eindhoven kunnen ze zelf ook goed inschatten of ik in een nieuwe constellatie van waarde kan zijn. Ik ben heel benieuwd naar de nieuwe coach (Roger Schmidt, red.) en de manier waarop hij wil voetballen.”