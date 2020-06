Ronaldo troeft Messi af en bereikt als eerste voetballer ooit magische grens

Cristiano Ronaldo is de eerste voetbalmiljardair ter wereld, zo schrijft het Amerikaanse zakenblad Forbes. De 35-jarige Portugese aanvaller van Juventus verdiende afgelopen jaar 93 miljoen euro (105 miljoen dollar), een bedrag dat nog relatief beperkt bleef doordat de spelers van la Vecchia Signora dertig procent van hun salaris inleverden wegens de coronacrisis. Hiermee komt zijn totale vermogen in dollars voor het eerst boven de miljard (930 miljoen euro) uit. Na Tiger Woods en Floyd Mayweather is Ronaldo pas de derde atleet ter wereld met een dergelijk vermogen.

Forbes schrijft dat dat Ronaldo gedurende zijn loopbaan op het veld reeds 575 miljoen euro (650 miljoen dollar) verdiend heeft. Als hij zijn tot 2022 lopende contract bij Juventus uitdient, loopt dit op naar 678 miljoen euro (765 miljoen dollar). Lionel Messi kan Ronaldo benaderen, maar verdiende met 536 miljoen euro (605 miljoen dollar) tot dusver iets minder dan de Portugees. Er zijn weinig atleten die aan deze bedragen kunnen tippen. Alex Rodriguez hield alleen aan zijn honkbalcarrière 398 miljoen euro (450 miljoen dollar) over, terwijl David Beckham door alleen zijn voetbalcarrière 443 miljoen euro (500 miljoen dollar) kon bijschrijven.

Ronaldo en zijn Juventus weer terug op het trainingsveld

Mede dankzij zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes is Ronaldo echter buiten het veld uitgegroeid tot ware posterboy en dat heeft hem de nodige lucratieve sponsorcontracten opgeleverd, waardoor zijn totale vermogen inmiddels boven een miljard is uitgekomen. Zo is de Portugese aanvaller na Michael Jordan en LeBron James de derde atleet die levenslang aan Nike verbonden is. Het Amerikaanse sportmerk betaalt Ronaldo jaarlijks 18 miljoen euro (20 miljoen dollar). Daar komen nog eens sponsordeals met onder meer Unilever, Tag Heuer, Toyota, American Tourister, KFC, Armani, Castrol, Clear Haircare en Herballife bij, die Ronaldo tientallen miljoenen euro’s hebben opgeleverd.

Daarnaast heeft Ronaldo zijn initialen CR7 laten vastleggen als een merk, waarmee hij volgens Forbes een kwart van zijn jaarinkomen opstrijkt. Dat begon als een ondergoedlijn, maar inmiddels produceert CR7 ook spijkerbroeken, dekens, schoenen en parfums. Verder heeft hij belangen in een technologiebedrijf, een vliegtuigbedrijf, een nachtclub, een fitnessbedrijf, een hotelketen, een kliniek die zich specialiseert in haartransplantaties en een restaurantketen. Volgens de verwachting van Forbes komt Messi pas volgend jaar boven de magische grens van een miljard dollar uit.