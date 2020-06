Kieft: ‘Ronaldo en Messi leven voor het voetbal, maar zij deden zichzelf tekort’

Wim Kieft speelde tussen 1983 en 1987 in Italië, waar hij het shirt droeg van Pisa en Torino. De nu 57-jarige oud-spits zag daardoor Diego Maradona van dichtbij aan het werk in zijn periode bij Napoli en is nog altijd lovend over Pluisje. Kieft legt Maradona in zijn column in De Telegraaf naast Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, die volgens hem ‘meer in bescherming’ worden genomen.

Kieft zag afgelopen week een documentaire over Maradona en herinnerde daardoor weer ‘hoe compleet’ hij was. “Je moet hem niet vergelijken met Messi of Ronaldo nu, maar je kan wel de tijden vergelijken waarin ze actief zijn”, schrijft Kieft, die benadrukt dat in de jaren tachtig de beste spelers ter wereld rondliepen in de Serie A en de moeilijkheidsgraad daardoor hoger was. “In Italië werd zo verdedigend gespeeld, hard ook, op slechte velden, zonder VAR en bij twee camera’s hield het op. Als aanvaller was je vogelvrij. Messi en Ronaldo worden in het tegenwoordige voetbal automatisch veel meer in bescherming genomen.”

Ronaldo en zijn Juventus weer terug op het trainingsveld

Maradona werd volgens Kieft enorm geleefd in Napels en hij gebruikte zijn privileges om een ‘losbandig’ leven te leiden. De oud-spits zag dat de Argentijn het niet zo nauw nam met de discipline, niet veel trainde en ‘op zijn talent parasiteerde tot hij het fysiek niet meer kon bolwerken’. “Vooral de Portugese Ronaldo en ook Messi leven totaal voor het voetbal, maar spelers als Maradona, Romario, de Braziliaanse Ronaldo en Ronaldinho deden zichzelf en ons als voetballiefhebbers tekort omdat ze niet gedisciplineerd leefden”, stelt de analist. Hij brengt in herinnering hoe het was toen Maradona voor het eerst naar Pisa kwam.

Kieft brengt in herinnering dat de hele stad een week in rep en roer was en het stadionnetje ‘sidderde’, maar dat Maradona tijdens de warming-up nergens te bekennen was. “Kwam hij vlak voor het einde even op z’n kousen het veld op om een balletje een paar keer hoog te houden en dan beginnen”, aldus Kieft. “Hij heeft het voetbal zoveel moois gegeven, maar tegelijkertijd is het jammer dat hij ook zoveel heeft laten liggen. Ronaldo is een mindere voetballer en als je dan ziet wat hij uit zijn carrière haalt door zich als prof te gedragen, dan heb ik daar meer respect voor dan wat Maradona heeft laten zien.”