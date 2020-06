‘Justin Kluivert op de radar van grootmacht mét metamorfoseplan’

Justin Kluivert mag dromen van een overgang naar Juventus, zo meldt de Corriere dello Sport. De Italiaanse krant schrijft dat Maurizio Sarri, de trainer van la Vecchia Signora, zeer gecharmeerd is van de 21-jarige vleugelspits van AS Roma. Sarri heeft het plan opgevat om Kluivert een heuse metamorfose te laten ondergaan, zo klinkt het.

Kluivert, die sinds 2018 in de Italiaanse hoofdstad speelt, staat te boek als rechtsbenige linksbuiten, maar Sarri zou daar verandering in willen brengen. De oefenmeester denkt dat Kluivert om te turnen is in een valse nummer negen, zoals hij dat eerder deed met Dries Mertens bij Napoli. Sarri werkte in Napels vanaf 2015 samen met de Belgische aanvaller en besloot hem vanaf het seizoen 2016/17, toen Gonzalo Higuaín net naar Juventus was vertrokken, in de spits te posteren. Het experiment pakte uitstekend uit: Mertens maakte dat seizoen liefst 28 goals in de Serie A en speelt nog altijd als centrumspits.

Het is onwaarschijnlijk dat Juventus een grote transfersom voor Kluivert op tafel kan leggen in tijden van crisis, waardoor een ruildeal voor de hand ligt. Eerder kreeg AS Roma de achterhoedespelers Daniele Rugani en Cristian Romero aangeboden, maar i Giallorossi hebben al zes centrumverdedigers en hebben dat aanbod afgewezen. Juventus overweegt nu om de terugkoopclausule van Rolando Mandragora, die in 2018 nog voor twintig miljoen euro werd verkocht aan Udinese, te lichten, en de middenvelder direct te betrekken in een ruilovereenkomst met Kluivert.

Juventus heeft daarnaast al tijden nadrukkelijke belangstelling voor Nicolò Zaniolo, ploeggenoot van Kluivert bij AS Roma. Volgens de Corriere ligt het echter niet voor de hand dat het twintigjarige toptalent overstapt naar Turijn. Zaniolo, die herstellende is van een afgescheurde kruisband, wil het liefst in Rome blijven en bovendien vindt Juventus zijn vraagprijs van zestig miljoen euro te hoog.