Dries Mertens bereikt akkoord en maakt einde aan geruchtenstroom

Dries Mertens is akkoord over een nieuw contract bij Napoli, zo verzekert transferexpert Fabrizio Romano maandagavond. Volgens de journalist van Sky Italia zet de Belgische aanvaller zijn handtekening onder een verbintenis die hem nog eens twee jaar bindt aan de club uit Napels. Daarmee maakt Mertens een einde aan de maandenlange stroom van speculaties over een mogelijk transfervrij vertrek.

De voorbije tijd schermde Mertens met de nadrukkelijke interesse van vooral Chelsea, terwijl ook Internazionale wel oren had naar de bijna transfervrije spits. De 33-jarige Mertens heeft echter besloten om bij Napoli te blijven, de club die hem in 2013 weghaalde bij PSV. Dat hing al enige tijd in de lucht, want twee weken geleden meldde Sky Italia-journalist Gianluca Di Marzio al dat er sprake was van een akkoord tussen Mertens en Napoli.

De Rode Duivel zal in de komende dagen zijn handtekening zetten onder een nieuwe, tot medio 2022 doorlopende verbintenis. Mertens gaat volgens Di Marzio 4 miljoen euro, exclusief bonussen, per seizoen opstrijken en krijgt na het signeren van zijn nieuwe verbintenis ook een tekenbonus van 2,5 miljoen toegeschoven.

Mertens lijkt zodoende zijn loopbaan af te gaan sluiten bij de club die hem in 2013 overnam van PSV. De aanvaller speelde vooralsnog 311 wedstrijden in het blauw van Napoli en was daarin goed voor 121 doelpunten, wat hem samen met Marek Hamsik gedeeld topscorer aller tijden van i Partenopei maakt. Vanaf 13 juni wordt de Serie A hervat en zal Mertens op jacht gaan naar het doelpunt dat hem solo topschutter aller tijden van de club maakt.