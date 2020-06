Los Angeles schrikt van Instagram-posts van vrouw Aleksandar Katai

De wegen van LA Galaxy en Aleksandar Katai scheiden per direct. De linksbuiten raakte deze week in opspraak door uitlatingen van zijn vrouw over de demonstraties die plaatsvinden in de Verenigde Staten. Via sociale media deed Tea Katai, de vrouw van de negenvoudig Servisch international, uitspraken die door LA Galaxy als 'racistisch en gewelddadig' werden bestempeld. Katai nam afstand van de uitlatingen van zijn vrouw, maar zijn positie als speler bleek onhoudbaar.

Woensdag plaatste Tea Katai posts op Instagram die tot ophef leidden in de Amerikaanse voetbalwereld. Ze juichte toe dat de politie in New York met twee auto's inreed op een menigte demonstranten: bij de veelbesproken video schreef ze in het Servisch dat de demonstranten gedood moesten worden. Katai noemde ze 'walgelijk vee'. Verder plaatste ze een foto van een demonstrant, vermoedelijk een plunderaar, met enkele dozen Nike-schoenen in zijn handen. "Black Nikes Matter", schreef ze daarbij.

LA Galaxy reageerde woensdagnacht in een statement op de eigen clubsite. De nummer tien van de Western Conference bestempelde de uitlatingen als racistisch en gewelddadig. De club vroeg Katai direct om ze te verwijderen en daar gaf ze gehoor aan. "LA Galaxy keert zich ferm tegen iedere vorm van racisme, waaronder ook het impliceren van geweld valt, en het kleineren van zij die streven naar raciale gelijkheid." LA Galaxy kondigde aan donderdag met de aanvaller in gesprek te gaan en zich te beraden op vervolgstappen.

In diverse steden in de Verenigde Staten zijn mensen de afgelopen anderhalve week de straat op gegaan in navolging van de dood van George Floyd. In Los Angeles ligt politiegeweld extra gevoelig: de stad draagt de geschiedenis van de dodelijke rellen in 1992, na buitensporig geweld richting Rodney King, nog altijd met zich mee. Supporters van LA Galaxy reageerden snel, zowel op sociale media als op straat. Donderdag meldden vier supporters zich bij het standbeeld van David Beckham voor het stadion van de club, het Dignity Health Sports Park, met een spandoek waarop werd opgeroepen tot het vertrek van Katai. "Geen racisten bij onze club", stond erop.

Een cirkel met daarin nummer 7, het rugnummer van de Serviër, was door de supporters doorgestreept met een rode lijn. De 29-jarige Katai nam echter zelf snel afstand van de publicaties van zijn vrouw. Hij sprak van 'onacceptabele' posts. "Deze meningen deel ik niet en worden in mijn familie niet getolereerd", schreef hij op zijn eigen Instagram-account. "Racisme, in het bijzonder richting de zwarte gemeenschap, komt niet alleen veel voor in de Verenigde Staten en Europa, maar over de hele wereld. Ik veroordeel white supremacy, racisme en geweld richting mensen van kleur. Black Lives Matter."

"Ik zorg ervoor dat mijn gezin en ik actie ondernemen om hiervan te leren en om te luisteren naar de zwarte gemeenschap. Ik snap dat het tijd nodig heeft voordat ik de steun van de mensen in Los Angeles terugwin. Ik bied mijn excuses aan voor de pijn die deze posts teweeg hebben gebracht bij de LA Galaxy-familie en bij alle bondgenoten in de strijd tegen racisme", schreef Katai. Evenwel heeft de club besloten om afscheid van hem te nemen. De buitenspeler annex aanvallende middenvelder, die in Europa actief was voor onder meer Rode Ster Belgrado en Alavés, werd in december transfervrij vastgelegd. Hij had een basisplaats in beide wedstrijden van de club, voordat het seizoen werd stopgezet. Voor zijn komst speelde hij twee jaar bij Chicago Fire.