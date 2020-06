Jadon Sancho stuurt en verwijdert hatelijke tweet richting Duitse profliga

Jadon Sancho en vijf van zijn ploeggenoten moeten op de blaren zitten na hun ongeoorloofde kappersbezoek. De spelers van Borussia Dortmund moeten naar verluidt tienduizend euro betalen vanwege het overtreden van de hygiëneregels bij een knipbeurt. Sancho liet via zijn Twitteraccount weten zich absoluut niet te kunnen vinden in de berisping, maar heeft zijn hatelijke tweet inmiddels weer verwijderd.

"Een totale grap, die DFL (de organisator van de Duitse profcompetities, red.)", zo stuurde de aanvaller van BVB maandagavond via het platform de wereld in. Sancho lijkt zich te hebben bedacht, want inmiddels is de tweet weggehaald. De vleugelspits bracht samen met teamgenoten Raphaël Guerreiro, Manuel Akanji, Thorgan Hazard, Axel Witsel en Dan-Axel Zagadou een bezoekje aan sterrenkapper Winnie Nana Karkari, bijgenaamd Fresh Prince The Barber. Daarbij werd het niet zo nauw genomen met de voorzorgsmaatregelen wat hygiëne, zo bleek uit foto's die door de voetballers zelf op hun sociale media werden geplaatst.

De inmiddels verwijderde tweet van Jadon Sancho

Zo werden er geen mondkapjes gedragen, hetgeen op dit moment verplicht is bij kappersbezoeken in Duitsland. Het ongeoorloofde kappersbezoek van het vijftal van Borussia Dortmund was voor de Duitse profliga DFL aanleiding om straffen op te leggen. "'Het staat buiten kijf dat ook profs hun haren moeten kunnen laten knippen. Het moet wel gebeuren met in achtneming van de afspraken", aldus de verklaring over de sanctie.

Sancho is het, getuige zijn tweet, absoluut niet eens met de bestraffing. De twintigjarige aanvaller heeft het recht om binnen vijf dagen in beroep te gaan. "De straffen zijn met nadruk niet voor de club, die geen schuld draagt", zo luidt de verklaring van de DFL. Eerder liet Dortmund weten de spelers aan te spreken op hun gedrag. "Het is duidelijk een no-go, van beide kanten, om geen mondkapje te dragen. We zullen onze spelers dat opnieuw zeer duidelijk maken", aldus de Duitse topclub.