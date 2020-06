KNVB stelt richtdatum vast voor terugkeer van publiek in stadions

De KNVB, de Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie hopen dat er op 1 januari 2021 weer publiek mag worden toegelaten bij profwedstrijden in Nederland, zo meldt De Telegraaf. Het dagblad heeft een samenvatting in handen van het plan dat door het Nederlands betaald voetbal wordt ingediend bij de overheid, waarin staat dat in zeven fases wordt toegewerkt naar de terugkeer naar volle stadions.

Het zogeheten Deltaplan Betaald Voetbal is vrijdag door de voetbalbond en de betaald voetbalclubs ingediend bij minister Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. "Het is de stip aan de horizon", zo wordt in het rapport de richtdatum van 1 januari 2021 toegelicht. "Maar het Nederlands betaald voetbal stelt de gezondheid voorop", benadrukken de indieners tegelijkertijd.

In het deltaplan worden zeven fases beschreven, waarvan de laatste uiteindelijk moet leiden naar de terugkeer van toeschouwers in de stadions. Fase 1 werd op zondag 8 maart ingezet, toen betaald voetbal door het coronavirus stil kwam te liggen. Sinds 28 april is fase 2 bezig: sinds die dag zijn de trainingen hervat, met inachtneming van anderhalve meter afstand. De KNVB hoopt dat de clubs op 24 juni door mogen naar fase 3, wat inhoudt dat de trainingen volledig hervat kunnen worden, zonder beperkende voorwaarden en dus inclusief contact.

In juli moet fase 4 bereikt worden: trainingswedstrijden tussen twee verschillende profteams, zo beschrijft het plan. Het moet de opmaat zijn naar de herstart van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zonder publiek in september (fase 5). Daarna kan worden begonnen met 'gedeeltelijk publiek toelaten' (fase 6), waarna op 1 januari 2021 weer 'volledig publiek' mogelijk moet zijn (fase 7).