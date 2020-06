‘Chelsea denkt naast Timo Werner aan dertienvoudig Oranje-international’

Coronacrisis of niet, Chelsea heeft na het opheffen van zijn transferban ambitieuze plannen op de spelersmarkt. Donderdag maakte BILD bekend dat the Blues voorop liggen in de strijd om Timo Werner van RB Leipzig, maar volgens Goal zal het daar niet bij blijven. Chelsea wil ook minimaal één defensieve versterking en beschouwt Nathan Aké als een interessante kandidaat, zo klinkt het.

Chelsea heeft met Hakim Ziyech, die voor minimaal veertig miljoen euro overkomt van Ajax, zijn eerste versterking al enige tijd binnen. Daar zal naar verwachting Werner op korte termijn aan toegevoegd worden. De spits annex vleugelspeler heeft al gesproken met Chelsea-manager Frank Lampard en verdediger Antonio Rüdiger, zijn ploeggenoot bij het Duitse elftal, en kan naar verluidt voor vijf seizoenen tekenen. Chelsea hoeft niet te onderhandelen met RB Leipzig, want Werner heeft een afkoopclausule van zestig miljoen euro in zijn contract staan.

Buiten Werner onderzoeken de Londenaren de mogelijkheden om de defensie van vers bloed te voorzien. Ben Chilwell City geldt al tijden als droomkandidaat op linksback, maar de vleugelverdediger van Leicester City heeft in tegenstelling tot Werner geen gelimiteerde afkoopsom. De verwachting is volgens Goal dat Leicester minimaal 88 miljoen euro verlangt voor de 23-jarige Chilwell, die nog vier jaar vastligt bij the Foxes.

Omdat Chilwell mogelijk te duur zal blijken, houdt Chelsea ook de naam van Aké in het achterhoofd. De centrumverdediger annex linksback komt uit de jeugdopleiding van de club, maar werd in 2017 te licht bevonden en voor 22,8 miljoen euro verkocht aan Bournemouth. Bij de laagvlieger uit de Premier League ontwikkelde Aké zich vervolgens uitstekend en dwong hij een plek af in Oranje, waarvoor hij inmiddels dertien keer uitkwam. Chelsea nam in 2017 een terugkoopclausule op bij de verkoop van Aké en kan de achterhoedespeler daardoor voor 44 miljoen euro terughalen.

Chelsea heeft door de verkoop van Álvaro Morata aan Atlético Madrid (56 miljoen euro) en eerder Eden Hazard aan Real Madrid (100 miljoen euro) het nodige transferbudget vergaard, maar zal komende zomer ook afscheid nemen van enkele overbodige spelers. Zo zullen de linksbacks Emerson Palmieri en Marcos Alonso naar verwachting vertrekken, terwijl ook Michy Batshuayi, Tiemoué Bakayoko en Danny Drinkwater op de transferlijst staan. De vleugelspitsen Pedro en Willian gaan in ieder geval weg, hun contract loopt af en wordt ook niet verlengd.