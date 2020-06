‘Zuur afscheid’ na vijf jaar Feyenoord: ‘Maar het is niet anders’

Jan-Arie van der Heijden pikte in de afgelopen jaren geregeld zijn minuten mee bij Feyenoord. In het vanwege de coronacrisis stopgezette afgelopen seizoen bleef zijn inbreng echter beperkt tot vijf optredens in de Eredivisie en één wedstrijd in zowel het bekertoernooi als de Europa League. Het aflopende contract van de 32-jarige routinier wordt dan ook niet verlengd, waardoor Van der Heijden nu toch een beetje door de achterdeur vertrekt.

“Het is een beetje raar afscheid nemen. Je kan niet eens iemand een knuffel geven, bij wijze van spreken. Maar het moet maar…”, vertelt hij vrijdag bij Feyenoord TV. Van der Heijden had eigenlijk gehoopt met een nieuw sportief hoogtepunt afscheid te kunnen nemen: “Dat was wel de verwachting natuurlijk. Ik had het gevoel dat we als Feyenoord goed bezig waren de laatste maanden.”

“Er was natuurlijk nog een bekerfinale om te spelen en in de competitie weet je ook nooit hoe het gaat lopen. Sportief is het zo wel een beetje een zuur afscheid, maar het is niet anders”, gaat hij verder. De verdediger won uiteindelijk een landstitel, twee bekers en tweemaal de Johan Cruijff Schaal in zijn periode bij Feyenoord en zal altijd warme gevoelens voor de club blijven koesteren.

“Ik heb het wel echt een plek in mijn hart gegeven. Van tevoren weet je niet hoe het is om hier te gaan spelen. Als tegenstander kende ik het spelen in een volle Kuip wel, maar als je dat dan voor Feyenoord doet is het gewoon geweldig. Dat ga ik zeker ook het meest missen denk ik”, sluit hij af. Waar de toekomst van Van der Heijden ligt is nog niet bekend. De verdediger werd in januari genoemd als potentiële aanwinst voor FC Twente, maar zijn salaris stond destijds een vertrek in de weg.