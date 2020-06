‘Als Onana verkocht wordt, moet hij een van de kandidaten zijn voor Ajax’

André Onana liet onlangs weten toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en de doelman heeft zijn zinnen gezet op een zomers vertrek bij Ajax. Hoewel het vanwege de coronacrisis nog niet duidelijk is of het daadwerkelijk van een transfer van de doelman gaat komen, worden de Amsterdammers al wel in verband gebracht met een aantal mogelijke vervangers. Ajax zou er echter ook voor kunnen kiezen om de opvolger van Onana uit de eigen gelederen te halen.

Met Kjell Scherpen en Dominik Kotarski lopen er momenteel namelijk twee jonge keepers rond bij de club en Vincenzo Cavaliere, de zaakwaarnemer van twintigjarige Kotarski, hoopt dat zijn cliënt op korte termijn de kans krijgt: “Als Onana verkocht wordt, zou Kotarski een van de kandidaten moeten zijn om keeper van Ajax te worden”, laat de belangenbehartiger optekenen door TuttoMercatoWeb. “Dat was in ieder geval het vooruitzicht voordat de competitie werd afgebroken. De COVD-crisis heeft de balans verstoord, we zullen in de komende weken kijken wat we gaan doen.”

Cavaliere heeft met het negentienjarige Chelsea-talent Karlo Ziger nog een talentvolle doelman in zijn stal en ook van hem heeft hij hoge verwachtingen: “Hij is al best bekend in Engeland, waar hij altijd in de basis heeft gestaan in de jeugdteams van Chelsea en ook bij Kroatië Onder-19. Op dit moment speelt hij in de Onder-23 van the Blues, heeft hij bij het eerste meegetraind en afgelopen zomer is hij ook mee geweest in de voorbereiding. Het zou zeker goed voor hem zijn om uitgeleend te worden en zoveel mogelijk ervaring op te doen.”

Dat laatste is wat er volgens Cavaliere nog aan ontbreekt bij Ziger en Kotarski: “Ze zijn allebei lang. Het zijn moderne keepers, die erg goed zijn met hun voeten en onder contract staan bij twee topclubs. Ze kunnen een hoog niveau halen, al heb je als keeper, meer dan als veldspeler, wel die continuïteit nodig.” Cavaliere ziet zijn twee cliënten uiteindelijk dan ook wel terechtkomen in de Serie A: “Als ik kijk naar wat ze hebben laten zien op het veld, twijfel ik daar niet over. Hun statistieken spreken voor zich.” Kotarski zat een aantal keer bij de selectie van het eerste van Ajax, maar wacht nog op zijn debuut. Wel heeft hij 47 wedstrijden namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie achter zijn naam staan.