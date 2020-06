‘Het klinkt heel banaal, maar Nijhuis heeft mij daarmee echt pijn gedaan’

Bas Nijhuis stuurde voormalig NAC Breda-trainer Stijn Vreven in 2018 naar de tribune tijdens een wedstrijd tegen Feyenoord en bij de Belgische oefenmeester kwam die beslissing hard aan, zo blijkt twee jaar later. Vreven werd destijds al na vier minuten uit de dug-out gestuurd door Nijhuis vanwege commentaar op het niet geven van een strafschop aan NAC. Het leverde hem daarnaast een schorsing van drie duels op.

"Het klinkt heel banaal, maar hij heeft mij daarmee echt pijn gedaan", geeft Vreven toe in een interview met Veronica Inside. "Ik houd van eerlijkheid. Door die eerlijkheid mis ik ook kansen, dat besef ik heel goed. Maar ik zal tot de laatste dag dat ik leef mezelf zijn. En hij (Nijhuis, red.) heeft me echt pijn gedaan. Hij zei namelijk dat hij me niet zou wegsturen, omdat hij niet zo is. Twee weken later stuurde hij me toch weg, al na twee minuten. Dan komt bij mij dat onrechtvaardigheidsgevoel zó sterk boven, dat kan mij echt pijn doen."

Nijhuis verrast Vreven tijdens het gesprek met een videoboodschap vanuit zijn auto. "Het is ondertussen zo’n twee jaar geleden dat ik je weggestuurd heb", zo opent de arbiter zijn relaas. "Ik hoop dat het in de tussentijd een beetje bekoeld is en dat we je snel weer terugzien op de Nederlandse velden als trainer. Om het toch een beetje goed te maken, neem ik de eerstvolgende keer tien verse eitjes van mijn eigen kippen voor je mee. Tot snel bij een Nederlandse club."

Vreven weet nog goed dat NAC die bewuste dag verrassend met 2-1 won van Feyenoord. "Het was fantastisch, maar tegen die onrechtvaardigheid kan ik gewoon niet op. En dat doet pijn." De voormalig coach van de Parel van het Zuiden heeft inmiddels een streep gezet onder het incident met Nijhuis. "Ik ben niet rancuneus. Rancuneus zijn en iets pijnlijk vinden zijn totaal verschillende dingen. Maar ik vind het fantastisch dat hij deze videoboodschap gemaakt heeft." Vreven, die als speler in Nederland uitkwam voor FC Utrecht, Vitesse en ADO Den Haag, was als trainer laatstelijk actief bij SC Lokeren. Laatstgenoemde club werd in april nog failliet verklaard.