‘Cillessen vanwege prijskaartje van elf miljoen per jaar naar uitgang gewerkt’

Jasper Cillessen begint een probleem te worden voor Valencia, zo meldt AS vrijdag. De doelman speelt pas sinds vorig jaar voor los Che, maar vanwege de gevolgen van de coronacrisis probeert de club uit de sinaasappelstad nu alweer een vertrek van de doelman te bewerkstelligen. Cillessen is vanwege zijn salaris en de afschrijving op zijn transfersom een van de duurste klanten in de selectie.

De Oranje-international werd vorig jaar met Barcelona geruild voor Neto, die Cillessens rol van reservedoelman in het Camp Nou overnam. De 31-jarige sluitpost werd destijds voor een transferwaarde van 35 miljoen euro in de boeken opgenomen, waardoor hij Valencia volgens bovengenoemde sportkrant, inclusief zijn salaris, elf miljoen per jaar kost.

De Spaanse club wordt nu echter hard getroffen door de coronacrisis en zou deze jaarlijkse afschrijving graag uit de boeken willen schrappen. Valencia’s plan om afscheid te nemen van Cillessen wordt daarom vooral ingegeven door financiële overwegingen, al is zijn werkgever ook niet helemaal tevreden over wat hij op sportief gebied heeft laten zien.

De doelman kampte dit seizoen al met het nodige blessureleed en werd in deze periode adequaat vervangen door Jaume Doménech. Valencia staat daarom open voor een vertrek, al zal het wel minstens 26,25 miljoen voor Cillessen moeten ontvangen om geen verlies te lijden. Dit bedrag is nog over na de afschrijving van zijn eerste seizoen en elke transfersom die hieronder komt te liggen, zal voor een verlies zorgen.

Cillessen werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax, dat deze zomer afscheid lijkt te nemen van André Onana. De kans dat Ajax meer dan 26 miljoen betaalt voor een doelman is echter verwaarloosbaar. Donderdag doken er ook geruchten op dat Valencia Cillessen en Kévin Gameiro hoopte te kunnen gebruiken om de komst van Germán Pezzella mogelijk te maken. Fiorentina had echter geen oren naar een dergelijke deal.