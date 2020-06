Hyballa legt vinger op zere plek: ‘Iedereen is hier altijd heel erg cynisch’

In Nederland zijn met Roger Schmidt (PSV), Thomas Letsch (Vitesse), Frank Wormuth (Heracles Almelo) en Peter Hyballa (NAC Breda) vier Duitse trainers werkzaam. Daarnaast is FC Twente volgens TC Tubantia met Alexander Zorniger bezig. Hyballa vindt het doorgaans prettig werken in Nederland, maar heeft ook kritiek op de mentaliteit van de spelers hier. In onderstaand interview met DAZN gaat de NAC-coach onder meer in het feit dat Duitse oefenmeesters in trek zijn in Nederland..



Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.