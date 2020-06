‘Ik kon net als Messi en Ronaldo worden, ik had er gewoon geen zin in’

Wesley Sneijder blijft van mening dat hij het niveau van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo had kunnen aantikken als hij ervoor geleefd had. De oud-middenvelder stelde vorig jaar in gesprek met Kenneth Perez voor FOX Sports al dat hij in 'dat rijtje' had kunnen staan. Op de site van journalist Gianluca Di Marzio herhaalt de recordinternational van Oranje zijn standpunt.

"Ik had net zo goed kunnen worden als Messi en Ronaldo. Ik had er gewoon geen zin in", zegt de oud-middenvelder van onder meer Ajax, Real Madrid en Internazionale. "Ik genoot van het leven. Misschien dronk ik hier en daar een glaasje wijn. Leo en Cristiano zijn anders. Ze hebben veel opgeofferd. Het is verder prima voor mij. Mijn carrière was nog steeds geweldig."

Sneijder volgt de ontwikkelingen bij Inter nog altijd met veel belangstelling. De voormalig spelmaker ziet in Christian Eriksen een toekomstig leider van de Italiaanse topclub. "Antonio Conte heeft een grote selectie en met Eriksen in zijn ploeg kan hij een kwaliteitsslag maken. Christian heeft het goed gedaan bij Ajax en Tottenham Hotspur. Nu moet hij zich laten zien in Italie. Met zijn kwaliteiten kan hij met gemak een van de leiders van de groep worden."

De oud-voetballer hoopt dat aanvaller Lautaro Martínez, die in de belangstelling staat van Barcelona, nog even bij Inter blijft. "Hij is erg goed, maar moet nog even in Italië blijven. Hij kan een van de beste voetballers worden, maar eerst moet hij nog wat winnen met Inter. Uiteindelijk kan hij natuurlijk wel voor Barcelona uitkomen als hij dat wil. Ik had alleen liever de stap naar Real gezet", lacht Sneijder.