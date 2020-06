‘Ricksen snoof weer cocaïne en dronk toen hij al een jaar ALS had’

In de eerste biografie van de vorig jaar overleden Fernando Ricksen, genaamd ‘Vechtlust’, schreef auteur Vincent de Vries al over het drank- en drugsgebruik van de oud-verdediger van onder meer Oranje en Rangers FC. In het nieuwe boek over Ricksen, dat op 9 juni uitkomt en de naam ‘De finale strijd’ meekrijgt, komen wederom de nodige smeuïge verhalen aan bod.

"Tja, eigenlijk is dat nooit opgehouden met Fernando", verwijst De Vries tegenover het Algemeen Dagblad naar het turbulente bestaan van Ricksen naast het veld. "Ik mag de conclusie wel trekken dat hij naast ALS ook ADHD had en verslaafd was. Ik kwam er op een gegeven moment bijvoorbeeld achter dat hij weer cocaïne snoof en dronk op het moment dat hij al een jaar ALS had. Op het moment dat ‘Vechtlust’ uitkwam, was hij nog clean, maar kennelijk kon hij het daarna niet verkroppen dat hij vanwege ALS moest stoppen als jeugdtrainer bij Fortuna Sittard."

"Hij is toen gevlucht in oude gewoontes", verzucht De Vries, die in de laatste jaren veel met Ricksen te maken heeft gehad. "Zijn vrouw wist dat en zei: ‘Ik kan altijd zo fijn met hem praten als hij coke heeft gesnoven, hij is dan zo eerlijk en rustig’. Kenmerkend voor mensen met ADHD die coke snuiven." Het drugsgebruik had echter verstrekkende gevolgen voor de voormalig rechtsback van AZ en Fortuna Sittard. "Op een gegeven moment was hij echter fysiek niet meer in staat om te snuiven, dus dat hield gewoon op. Hij heeft nog wel een tijd geblowd, gedronken en weeddruppels geslikt."

De Vries laat in zijn nieuwe boek over Ricksen niets onbesproken. "In eerste instantie voelde ik teleurstelling dat hij niet helemaal eerlijk was geweest tegen mij", erkent de auteur en vertrouweling van de oud-international van Oranje. "Inmiddels heb ik beter in de gaten hoe dat gaat bij mensen die verslaafd zijn en vooral zichzelf manipuleren. Ook zie ik in dat het destructieve karakter van verslaving altijd bij hem is gebleven. De ruzies met alles en iedereen, de gekke ideeën, de roekeloze uitspattingen..."

Veel mensen zouden Ricksen hebben geadviseerd het rustiger aan te doen, maar De Vries voelde daar niets voor. "Fernando deed het tegenovergestelde en leefde nog zes jaar, in plaats van de vier maanden die hij kreeg van de artsen. Dan nog: wat had ik moeten zeggen? ‘Fernando, doe een beetje rustig aan, denk aan je gezondheid’?" Ricksen overleed op 19 september vorig jaar aan de gevolgen van de spierziekte ALS. Bij de uitvaartdienst waren onder meer oud-collega's Kevin Hofland, Michael Mols en Thomas Buffel aanwezig.