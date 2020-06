‘FC Twente zet trend in Nederland door en praat met nieuwe trainer’

Alexander Zorniger is in beeld bij FC Twente, zo claimt TC Tubantia vrijdagochtend. De Tukkers zijn in gesprek met de 52-jarige Duitser, die de afgelopen vier seizoenen werkzaam was bij de Deense topclub Brondby IF. FC Twente wil tegenover de krant niet reageren op de belangstelling voor Zorniger.

"Zoals bij alle genoemde namen gaan we ook hier niet op in", laat algemeen directeur Paul van der Kraan desgevraagd weten. FC Twente is op zoek naar een opvolger van Gonzalo Garcia, die na één seizoen moest vertrekken. Van een akkoord tussen Zorniger en de Eredivisionist is nog geen sprake, zo klinkt het.

Als de oefenmeester bij FC Twente zijn intrede zou doen, dan past dat helemaal in de nieuwe trend in het Nederlandse voetbal. Zorniger zou het komende seizoen de vijfde Duitse trainer kunnen worden aan het roer van een Nederlandse club. Ook Heracles Almelo (Frank Wormuth), PSV (Roger Schmidt), Vitesse (Thomas Letsch) en NAC Breda (Peter Hyballa) hebben een Duitse coach.

Zorniger stond aan de wieg van het ontstaan van RB Leipzig als topclub. Hij bracht de grootmacht van de vierde naar de tweede divisie in Duitsland. In 2015 werd hij bij VfB Stuttgart de opvolger van Huub Stevens. In november werd hij daar echter al ontslagen, waarna hij een halfjaar later werd aangesteld bij Brondby IF, waar hij vier seizoenen actief was.