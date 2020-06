‘Dumfries krijgt stortvloed aan reacties; protestactie krijgt bijval bij PSV’

Denzel Dumfries was woensdag aanwezig in Rotterdam om te demonstreren tegen racisme. De aanvoerder van PSV moet zodoende de komende tijd alleen trainen, aangezien de club geen risico wil nemen inzake het coronavirus. Het Eindhovens Dagblad schrijft in een analyse dat de 24-jarige verdediger op veel steun kan rekenen in de selectie van PSV vanwege zijn protestactie.

Algemeen directeur Toon Gerbrands stelt dat bij PSV topsport altijd voorop staat, zo begint de krant. 'Aanvoerder Denzel Dumfries deed deze week iets wat niet met dat adagium strookt, in een periode waarin het belang van voetbal in de buitenwereld meer dan een paar treetjes is gedaald. (...) Het leidde donderdag tot een stortvloed aan reacties op sociale media, die ergens tussen heel goed gedaan en heel erg dom lagen. De international bereikte in ieder geval zijn doel door aandacht te vragen voor de strijd tegen racisme.'

Volgens het dagblad was de actie van Dumfries een keuze met het hart, 'die in de huidige omstandigheden prevaleerde boven de ratio'. 'Hij wilde nu opstaan om zijn punt te maken. Voor en na wedstrijden zegt hij doorgaans ook waar het op staat en buiten het veld staat Dumfries eveneens te boek als een persoonlijkheid, die geen oogkleppen op heeft. Het is een van de redenen waarom hij aanvoerder van PSV is geworden en waarom hij een leidende rol in de spelersgroep vervult.'

Dumfries was zich volgens ingewijden bewust van de consequenties van zijn actie, aldus het dagblad. 'Het is in Eindhoven geen rel geworden, integendeel. Uit de berichtgeving van de club klonk respect voor de keuze van Dumfries, zonder dat hij overigens op het schild werd gezet.' De club nam eerder stelling tegen institutioneel racisme met een foto waarop alle spelers leunend op hun knie stonden afgebeeld. Ook ging de site van PSV op zwart. 'Dumfries gaf daaraan individueel een vervolg, waardoor hij als sporter even alleen is komen te staan. Niet als mens, want in de spelersgroep van PSV kreeg hij veel bijval voor zijn actie.'