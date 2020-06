Slippertje van bekerheld levert Willem II toch nog transfersom op

Timon Wellenreuther en zijn zaakwaarnemer Bektas Demirtas hebben verzuimd het aflopende contract met Willem II vóór 15 mei schriftelijk op te zeggen, zo schrijft het Brabants Dagblad vrijdag. Waar clubs dat moeten doen vóór 1 april, hebben voetballers de verplichting naar hun werkgever dat te doen vóór 15 mei. Zo niet, wordt de samenwerking automatisch met een jaar verlengd, onder dezelfde voorwaarden.

Het contract van Wellenreuther, 24 jaar, is zodoende tot 30 juni 2021 verlengd en de toekomstige club moet een transfersom aan Willem II betalen. De keeper maakte op 18 mei via Instagram bekend dat hij Willem II zou verlaten, maar op dat moment was hij zijn transfervrije status kwijt en moest hij vervolgens een nieuwe club vinden die bereid was om een transfervergoeding te betalen. De nieuwe werkgever van Wellenreuther wordt volgens het Brabants Dagblad desondanks vermoedelijk later vandaag bekend.

“Ik wil iedereen die mij in mijn tijd hier geholpen heeft hartelijk bedanken”, zo schreef Wellenreuther in zijn bericht op Instagram. "Vooral op het bereiken van de bekerfinale in 2019 (4-0 nederlaag tegen Ajax, red.) en het behalen van Europees voetbal in het afgelopen seizoen ben ik bijzonder trots. Ik heb nu echter besloten de volgende stap in mijn carrière te zetten. In de komende weken zullen we zien waar dat zal zijn.”

Wellenreuther speelde sinds 2017 in het shirt van Willem II, dat hem destijds transfervrij overnam van Schalke 04. In de afgelopen drie jaar kwam de 24-jarige doelman tot 77 wedstrijden namens de Tilburgse club. Persoonlijk hoogtepunt was het treffen met AZ in de halve finale van de TOTO KNVB Beker in het seizoen 2018/19. In de strafschoppenserie keerde Wellenreuther liefst drie strafschoppen. In de eindstrijd bleek Ajax echter veel te sterk te zijn voor het elftal van trainer Adrie Koster.