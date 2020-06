De Ligt en De Vrij kunnen borst natmaken voor krakers en mogelijk onderonsje

De Serie A gaat in het weekend van 20 juni weer van start, maar dat zal niet de eerste keer zijn dat de bal weer rolt in Italië sinds het begin van de coronacrisis. Minister van Sport Vincenzo Spadafora heeft donderdagavond namelijk bevestigd dat er aankomende week al gespeeld wordt in de Coppa Italia.

De Italiaanse overheid en voetbalbond hebben besloten om het bekertoernooi in een tijdsbestek van vijf dagen af te maken. AC Milan en Juventus treffen elkaar op vrijdag 12 juni in Turijn voor de return van hun onderlinge halve finale, nadat de heenwedstrijd in het San Siro in februari in een 1-1 gelijkspel eindigde.

In de andere halve finale nemen Internazionale en Napoli het tegen elkaar op en i Partenopei wonnen de heenwedstrijd een paar maanden geleden in Milaan met 0-1. Hun return vindt op zaterdag 13 juni plaats, waarna op woensdag 17 juni de finale in het Stadio Olimpico in Rome gespeeld wordt. Deze eindstrijd zou uit kunnen draaien op een Nederlands onderonsje als het Juventus van Matthijs de Ligt en het Inter van Stefan de Vrij allebei door weten te stoten.

De Serie A wordt vervolgens op 20 juni hervat en het is de bedoeling dat het seizoen op 2 augustus is afgemaakt. In die periode zal er bijna elke dag gevoetbald worden. Juventus gaat momenteel met een voorsprong van een punt op Lazio aan kop in de Italiaanse hoogste afdeling. Inter, dat wel een wedstrijd minder gespeeld heeft, volgt op negen punten achter la Vecchia Signora.