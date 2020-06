Feyenoord en FC Twente opties voor oude bekende: ‘Maar plaatje moet kloppen’

Karim El Ahmadi vertrok twee jaar geleden met onder meer een landstitel op zak bij Feyenoord en de nu 35-jarige middenvelder koos destijds voor een dienstverband in Saudi-Arabië bij Al-Ittihad. Volgende maand loopt zijn contract in het Midden-Oosten af en de 66-voudig international van Marokko denkt daarom na over een nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan.

“De kans is er dat ik in de Eredivisie terugkeer, ik hou alle opties open”, vertelt El Ahmadi donderdag in gesprek met FOX Sports. “Ik kan nog zeker een steentje bijdragen aan elk team, sowieso in de Eredivisie en misschien ook in het buitenland. Ik zie het wel.”

Als de routinier terugkeert op de Nederlandse velden, heeft hij een voorkeur voor Feyenoord of FC Twente: “Ik heb altijd gezegd dat het het mooiste zou zijn om af te sluiten bij een club waar ik ooit heb gespeeld. Maar het plaatje moet wel kloppen. Ik begrijp veel clubs ook wel, ik ben niet de jongste.”

“Maar ik voel me nog goed. Ik heb altijd in mijn hoofd dat ik niet naar een club ga om mee te hobbelen.” El Ahmadi heeft nog altijd contact met zijn twee Nederlandse voormalig werkgevers, al gaat dat meer over een dienstverband na zijn loopbaan als speler: “Dat ik altijd welkom ben. Dat is een mooi gebaar.”