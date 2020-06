Zaakwaarnemer Bale: ‘Spelers moeten in een korte periode hun geld verdienen’

Gareth Bale wordt al verscheidene transferzomers op rij in verband gebracht met een vertrek bij Real Madrid, maar van een transfer van de Welshman is het nog altijd niet gekomen. De dertigjarige aanvaller ligt nog tot medio 2022 vast in het Santiago Bernabéu en zijn zaakwaarnemer Jonathan Barnett gaat ervan uit dat Bale deze verbintenis ook uit zal dienen.

“Zoals ik altijd heb gezegd, is hij behoorlijk gelukkig in Madrid. Hij heeft een fijne manier van leven, ik zie niet in waarom hij zijn periode bij Real Madrid niet op een goede manier af zou kunnen sluiten”, vertelt Barnett bij de BBC. “Het is zijn leven, op financieel gebied zal hij de rest van zijn leven niets tekortkomen, net als zijn kinderen en kleinkinderen.” Als Bale vertrekt, wordt de Premier League genoemd als een van de bestemmingen. Barnett twijfelt echter of het hiervan zal komen: “Hij heeft bijna alles al gewonnen, behalve het WK. Maar helaas speelt hij voor Wales en liggen sommige dingen buiten zijn bereik.”

“Verder heeft hij alles gewonnen. Het zou ongelooflijk zijn om terug te keren in de Premier League, iets enorms. Ik denk echter niet dat hij dat op dit moment wil doen. Hij voelt zich behoorlijk goed bij Real Madrid.” Het verloop van de coronacrisis zal waarschijnlijk ook van invloed zijn op de toekomstplannen van Bale, al vindt Barnett eigenlijk dat de rekening van de misgelopen inkomsten voor de clubs niet op het bordje van de spelers terecht zou moeten komen: “Ik zie de salarissen van de spelers niet omlaaggaan, dat is iets wat zeker is. De meeste spelers hebben ook gewoon een contract. Wat ik wel zie, is dat sommige clubs moeten kijken hoe zij de zaken een beetje beter kunnen runnen.”

“De fans komen om de spelers aan het werk te zien. Niemand komt naar het stadion om de algemeen directeur te zien spelen, de spelers zijn degenen die het geld binnen brengen. Het is ook geen kwestie van lagere salarissen voor de spelers, aangezien zij in een korte periode hun geld moeten verdienen.” Barnett gaat er ook niet van uit dat de transfermarkt voor een langere periode in zal storten: “Ik denk dat er op de korte termijn een dip zal komen, maar niet op de lange termijn. De grote transfers zullen terugkomen en dat geldt ook voor de marktwaarden van de spelers.”