F-Side haalt hard uit: ‘Je hebt het hier verbruid, we trappen je eruit!’

De F-Side heeft donderdag hard uitgehaald naar Femke Halsema. De burgemeester van Amsterdam ligt onder vuur nadat zij besloot om maandag geen einde te maken aan een grote Black Lives Matter-demonstratie op de Dam, waarbij de coronamaatregelen niet overal even goed werden nageleefd. De harde kern van Ajax is niet te spreken over de handelswijze van Halsema en verwijst naar het optreden van de politie voor aanvang van de Champions League-wedstrijd tussen de Amsterdammers en Juventus van vorig seizoen.

“Jij nam 12 juli 2018 het burgemeesterschap over van Eberhard van der Laan als eerste burgervrouw ooit van onze geliefde stad Amsterdam. Zijn opvolging had één opdracht mee gekregen: zorg goed voor onze stad en voor elkaar. Het is geen publiek geheim dat we nooit een fan van je zijn geweest toen je werd aangesteld, maar je kreeg het voordeel van de twijfel”, begint de F-Side een open brief aan Halsema op zijn website.

De supporters trekken een vergelijking met het Champions League-duel met la Vecchia Signora in de Johan Cruijff ArenA, toen het voor aanvang van die wedstrijd van een botsing tussen de politie en fans kwam. Halsema was die dag zelf op werkbezoek in New York en kreeg daar te horen dat ‘haar politiekorps onschuldige kinderen, invaliden en volwassenen aframmelde’: “De verontwaardiging was erg groot in heel Nederland, maar met name bij onze achterban, die zich afvroeg waarom dat excessieve geweld nodig was tegen een grote onschuldige menigte! Was dit jouw manier van promoten van Amsterdam in de wereld?”

TOP 10 GOALS - Dusan Tadic

“We hebben nooit enig excuus gehad richting onze supporters. Sterker nog, er kwam een heksenjacht op de volgens jou daders van geweldsdelicten. Op deze dag knapte bij een hoop F-Siders het laatste stukje respect voor je!” Ook de beslissing van Halsema om vorig jaar op het podium te verschijnen tijdens de kampioenshuldiging van Ajax wordt niet gewaardeerd door de F-Side, voor wie de demonstratie op de Dam nu de laatste druppel lijkt: “Dan komt de Covid-19 crisis en komen we daardoor in een anderhalve meter-beleid terecht. U bent streng en deelt zware boetes uit aan degenen die de regels overtreden. U handhaaft net zo streng als de Duitsers in het begin van de jaren veertig, en dat voor een linkse politica. Velen van ons hebben hierdoor ook geen inkomen meer.”

“Op Tweede Pinksterdag vond tot onze stomste verbazing het belang van het recht op demonstreren belangrijker dan ons recht op een gezonde samenleving! U speelt met onze levens en heeft ook schijt aan onze zorgmedewerkers en zet ook onze horeca in de stad te kak en de mensen die al een boete op zak hebben! U heeft gewoon schijt aan het anderhalve meter-beleid!” De F-Side is dan ook duidelijk over wat er volgens hen besloten moet worden als er volgende week in de Amsterdamse gemeenteraad over de demonstratie wordt vergaderd: “Wij geven hen één advies mee, zoals een bekende Amsterdamse volkszangeres (Soraya Sinnecker, red.) zingt: Halsema rot op, je tijd heb jij gehad! Door alles wat jij doet, zijn wij jou meer dan zat! Halsema goodbye, je hoort er niet meer bij! Je hebt het hier verbruid, we trappen je eruit!”