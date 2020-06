Tottenham klopt aan bij Bank of England voor kleine tweehonderd miljoen euro

Tottenham Hotspur heeft een lening van 195 miljoen euro bij de Bank of England afgesloten, zo maken de Londenaren donderdag bekend via de officiële kanalen. De club zit vanwege de coronacrisis in financieel zwaar weer en vreest vanwege het wegvallen van stadioninkomsten, waaronder het spelen van wedstrijden voor lege tribunes en de annulering van concerten en andere inkomstenbronnen, voor de periode tot juni volgend jaar meer dan 220 miljoen mis te lopen.

The Spurs komen in aanmerking voor de zogeheten Covid Corporate Financing Facility voor bedrijven met een goed investeringsvooruitzicht die ook nog eens een bijdrage leveren aan de Britse economie. Via deze regeling kan er geld worden geleend van de Bank of England tegen een rentetarief van een half procent. Tottenham zal het geld gebruiken om de verliezen op te vangen die zijn ontstaan door de bouw van zijn nieuwe stadion, dat voorlopig leeg lijkt te staan.

De club benadrukt dat er geen spelers gehaald zullen worden van het geld. De huidige nummer acht van de Premier League hield in de afgelopen jaren de hand al op de knip wat betreft transferuitgaven. Wel werd Steven Bergwijn in de winterse transferperiode voor dertig miljoen euro overgenomen van PSV. “We hebben deze club altijd gerund op een zelfvoorzienende, commerciële basis”, reageert voorzitter Daniel Levy op de lening.

“Ik heb op 18 maart al gezegd dat er, in mijn twintig jaar bij de club, veel hordes zijn geweest, maar nog nooit zo’n hoge als deze. De COVID-19-pandemie is de meest serieuze van allemaal. Het is nu absoluut noodzakelijk dat we allemaal samenwerken, wetenschappers, technologen, de regering en de live-industrie, om een veilige manier te vinden om weer toeschouwers bij sportevenementen en andere vormen van entertainment te krijgen. Samen hebben we de mogelijkheid om de ontwikkeling van nieuwe technieken te steunen om dit mogelijk te maken en weer de passie van de fans bij live-evenementen te kunnen voelen.”