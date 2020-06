Peter Bosz mag hopen tegen Bayern: ‘Hij heeft het nu goed voor elkaar’

Het Bayer Leverkusen van Peter Bosz is de laatste weken een van de grote smaakmakers in de Duitse Bundesliga. De ploeg is nog volop in de race voor een Champions League-ticket en treft zaterdag op papier de laatste zware horde met koploper Bayern München als tegenstander. Aan de hand van Opta-statistieken en de mening van clubwatcher Dennis Melzer van Goal blikt Voetbalzone vooruit op dat duel, terwijl ook de prestaties van de trainer bij die Werkself onder de loep worden gelegd.

Door Thijs Verhaar

Bosz stapte in 2018 kort voor de kerstdagen in bij Bayer Leverkusen, nadat hij een jaar eerder ondanks een vliegende start bij Borussia Dortmund werd ontslagen. De ploeg voerde korte tijd de ranglijst aan, maar daarna volgde een belabberde serie met nul competitiezeges in twee maanden tijd. De tegenstanders kregen al snel vat op zijn hyperaanvallende strategie en het hielp hem ook niet dat bepalende spelers als Marco Reus in de lappenmand zaten, terwijl steraanvaller Pierre-Emerick Aubameyang werd afgeleid door onophoudelijke transfergeruchten. Bosz werd verweten te veel risico te nemen en laat nu in Leverkusen zien te hebben geleerd van die turbulente periode.

De 56-jarige Nederlander is met die Werkself bezig aan een indrukwekkende tweede seizoenshelft die zijn ploeg de bijnaam ‘Team van het Moment’ heeft opgeleverd in de Duitse kranten. Van de twaalf competitieduels die dit kalenderjaar werden gespeeld, won Leverkusen er negen. Vooral na de coronaonderbreking gaat het goed, want de ploeg begon met twee knappe uitzeges bij Werder Bremen en Borussia Mönchengladbach, terwijl het goede gevoel na een zeperd tegen Wolfsburg werd hersteld met een verdiende overwinning op Freiburg. Met die reeks heeft de ploeg zich opgeworpen tot serieuze kandidaat voor de top 4, waar achter het ongenaakbare Bayern München vier clubs strijden voor de drie resterende tickets.

Nummer zes Wolfsburg heeft 14 punten minder dan Leverkusen, dus zijn Bosz & Co met nog vijf wedstrijden voor de boeg in ieder geval verzekerd van de Europa League.

Het zijn echter niet alleen de resultaten die aanspreken, ook het voetbal is bij vlagen bijzonder aantrekkelijk. Het spel doet denken aan de Ajax-brigade die onder Bosz in seizoen 2016/17 tot de finale van de Europa League reikte, terwijl hij inmiddels ook meer defensieve zekerheid inbouwt. De keuzeheer heeft de beschikking over een mooie mix van ervaring en jong talent, waarbij hij onlangs nog uitpakte met een basisplaats voor de pas net 17-jarige aanvallende middenvelder Florian Wirtz. “Hij heeft al eerder aangetoond de jeugd het vertrouwen te durven geven en dat maakt hem de ideale coach voor dit Leverkusen”, meent journalist Dennis Melzer van Goal.

“Met Havertz, Wirtz, Moussa Diaby, Edmond Tapsoba en Paulinho heeft de club heel wat jong talent staan en ze werken perfect samen met ervaren spelers als Lukas Hrádecky, Sven en Lars Bender, Charles Aránguiz en Kevin Volland. Bosz roteert veel en slaagt erin de hele selectie betrokken en gemotiveerd te houden. Dat is echt een kwaliteit”, prijst Melzer. “Iedereen staat er direct als de coach een beroep op hen doet. Hij voelt exact aan wat zijn spelers nodig hebben en geeft jongens als Paulinho de tijd om in het elftal te groeien, terwijl hij de piepjonge Wirtz juist in het diepe gooit zoals hij vroeger al eens deed bij Matthijs de Ligt.”

Ook de nieuwe rol van Havertz springt in het oog. Bosz gebruikt de sterspeler nu als een ‘valse nummer 9’, terwijl hij van origine een aanvallende middenvelder is. Sinds de hervatting na de coronastop was hij in vier duels al goed voor vijf treffers. Vooral zijn opmars wordt genoemd als verklaring voor de opmars van Leverkusen, maar Melzer wijst tegelijkertijd ook naar de verdediging. “Bosz heeft heel erg geschaafd aan zijn defensie, omdat hij zocht naar de juiste balans tussen aanvallend voetbal en een solide basis. Daardoor is zijn spelopvatting niet langer zo riskant en met Tapsoba heeft hij het ontbrekende puzzelstukje gevonden.”

De boomlange centrumverdediger werd in januari overgekocht van het Portugese Vitoria Guimaraes en de stopper uit Burkina Faso blijkt zijn transfersom van achttien miljoen euro voorlopig in goud waard. “Hij zorgt ervoor dat Bosz eindelijk een evenwicht heeft gevonden en dat is net zozeer Tapsoba’s verdienste als Bosz’ ontwikkeling als trainer”, aldus Melzer. “Ik denk dat hij erin gaat slagen om een ticket voor de Champions League af te dwingen. De ploeg moet enkel nog tegen Bayern München en treft daarna lager genoteerde teams, terwijl de concurrentie een veel zwaarder programma heeft. Het wordt sowieso een mooie strijd omdat alle ploegen in de top vijf in goede vorm verkeren.”

Leverkusen kan zichzelf in ieder geval een uitstekende dienst bewijzen door ook een resultaat neer te zetten tegen Bayern München, dat op zaterdag langs komt in de BayArena. De bezoekers zijn net als de gastheren bezig aan een ijzersterke serie en stevenen af op het landskampioenschap, maar op basis van de recente resultaten is de ploeg van Bosz zeker niet kansloos. De laatste twee keer dat hij de degens kruiste met der Rekordmeister, kwam hij als winnaar uit de bus (3-1 winst in februari 2019 en 2-1 winst in november 2019). In totaal verloor Leverkusen van de laatste zes onderlinge duels slechts één keer, in januari 2018, voor de aanstelling van Bosz.

Bayern München heeft sinds 7 december geen wedstrijd meer verloren en won 16 van haar laatste 17 duels. De ploeg wordt zelfs naar voren geschoven als topfavoriet voor de Champions League.

De nederlaag op 30 november tegen Leverkusen is een van de twee verliesbeurten die Hansi Flick leed als oefenmeester van Bayern München. Verder speelde hij een keer gelijk (tegen RB Leipzig) en werd 22 keer gewonnen, wat hem meteen een record heeft opgeleverd. Flick beleeft een nog succesvollere start dan Pep Guardiola, die 21 van zijn eerste 25 wedstrijden als Bayern-trainer wist te winnen. Veel heeft de coach daarbij te danken aan de bizarre vorm van Thomas Müller en Robert Lewandowski. Eerstgenoemde leverde dit seizoen al achttien assists af en Lewandowski staat reeds op 29 competitietreffers, maar treft in Leverkusen op papier zijn minst favoriete opponent. In zestien onderlinge duels wist de Poolse goalgetter slechts drie keer te scoren.

Als hij dat moyenne op wil schroeven, doet hij er volgens Melzer, die beide clubs op de voet volgt als verslaggever, goed aan om zich te laten gelden bij dode spelmomenten. “Dat is al jaren de zwakte van Leverkusen en ook Bosz heeft het er nog niet uitgekregen. Wolfsburg toonde dat recent weer aan, want liefst drie doelpunten kwamen voort uit een corner of vrije trap”, aldus de clubwatcher, die zich niet waagt aan een voorspelling voor het onderlinge duel. “Ik denk dat Leverkusen ongeacht de uitkomst van deze wedstrijd een goede kans maakt op CL-kwalificatie en dan is er sprake van een zeer goed seizoen. Helemaal als je in ogenschouw neemt dat de ploeg ook in de halve finale van de DFB-Pokal staat en zich bij een hervatting van de Europa League naar alle waarschijnlijkheid plaatst voor de kwartfinale na de 1-3 zege bij Rangers.”

Ook voor de langere termijn is Melzer hoopvol gestemd. Leverkusen moet het volgend seizoen naar alle waarschijnlijkheid stellen zonder Havertz, die met vrijwel de gehele wereldtop in verband wordt gebracht. “De club levert uitstekend werk met de scouting en ook zonder hem staat er nog een goed team, al is hij natuurlijk wel heel belangrijk met zijn doelpunten en dwingende spel.” Desondanks gelooft Melzer dat Leverkusen ook de komende jaren mee kan doen om de top vier en dat is niet in de laatste plaats te danken aan Bosz. “Ik vind echt dat hij veel progressie heeft geboekt sinds Dortmund, waar hij vooral veel pech heeft gehad. Hij laat zijn ploeg attractief voetballen en door de ingebouwde defensieve zekerheid heeft hij het nu goed voor elkaar.”