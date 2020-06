‘Ik kon als 19-jarige ook naar Real, maar koos voor Ajax en mijn familie’

Eduardo Camavinga wordt de laatste weken hevig gelinkt aan een transfer naar Real Madrid. Veel analisten stellen dat een overgang naar het Santiago Bernabéu te vroeg zou zijn voor de zeventienjarige middenvelder van Stade Rennes, maar Mario Melchiot is het daar niet per se mee eens. De oud-rechtsback, in het seizoen 2006/07 actief bij de Franse club, geeft in gesprek met Goal aan dat alleen Camavinga kan aanvoelen of de overstap te vroeg komt of niet.

Melchiot had zelf als tiener de mogelijkheid om een transfer naar Real Madrid te maken, maar koos voor een langer verblijf bij Ajax. In 1999, op 22-jarige leeftijd, verkaste hij uiteindelijk naar Chelsea. "Toen ik Ajax verliet, zeiden mensen dat het te vroeg voor me was en dat ik in Nederland moest blijven. Maar als speler moet je gewoon doen wat goed voor jezelf voelt, je moet niet naar anderen luisteren."

"Als je niet het gevoel hebt dat het de juiste stap is, dan moet je blijven waar je bent. Je moet altijd naar je ontwikkeling kijken. Het team waar je bij kan aansluiten moet je beter maken, net als dat jij het team beter moet maken. Als die twee dingen niet kloppen, ga dan niet. Dat is het enige wat ik hem mee kan geven. Hij is nog erg jong, maar ik zie dat hij goed is. Hij is erg talentvol. Hij ziet bepaalde dingen, is sterk aan de bal en maakt ook goede dribbels."

"Maar ik weet niet of Rennes hem kan behouden", vervolgt Melchiot zijn relaas. "Ik denk dat hij enorm vastberaden is en dat hij zich wil blijven ontwikkelen. Ik denk dat hij snel al naar een volgend niveau kan. Ik had op negentienjarige leeftijd ook de kans om naar Real te gaan, maar ik koos voor Ajax en mijn familie. Mijn familie had mij destijds nodig. Ik nam een gok, want ik wist natuurlijk niet dat Chelsea even later voorbij zou komen."

"Ik ging op bezoek in Madrid en zag de ploeg trainen. Ze hebben lang met mij gepraat. De deal was al rond en ik hoefde alleen maar te tekenen. Mijn gevoel vertelde mij echter dat ik moest doen wat goed voor mezelf was. Maar als Real goed voelt voor Camavinga, dan moet hij niet naar die critici luisteren. Iedere stap in de voetballerij is risicovol. Maar je moet van jezelf gewoon weten wat je kan presteren. Als hij denkt dat hij geweldige dingen kan bereiken bij Real, dan moet hij ervoor gaan."