‘Transferplan met overbodige Jasper Cillessen valt in het water’

Valencia heeft Jasper Cillessen aangeboden bij Fiorentina, zo blijkt uit de berichtgeving van het Italiaanse La Nazione. De krant uit Florence meldt dat de Spaanse club dolgraag Germán Pezzella over wil nemen van de Italiaanse club en dat men zowel Cillessen als Kevin Gameiro had aangeboden. De Serie A-club heeft het aanbod naar verluidt echter geweigerd.

Valencia zit al wekenlang achter Pezzella aan, maar Fiorentina is niet bereid de centrumverdediger voor een habbekrats te laten vertrekken. De Italianen verlangen minimaal twintig miljoen euro voor de 28-jarige aanvoerder en zien het ruilen van spelers niet zitten. Valencia probeerde Cillessen en aanvaller Gameiro bij de deal te betrekken, maar Fiorentina ziet geen heil in een dergelijke constructie.

Fiorentina wil bij een verkoop van de Argentijnse stopper volgens de berichtgeving flink cashen, waardoor een ruildeal niet in de lijn der verwachting ligt. Bovendien pasten de profielen van Cillessen en Gameiro niet bij de spelers die Fiorentina zoekt, zo klinkt het. Pezzella, die ook in de belangstelling staat van onder meer AS Roma, ligt tot de zomer van 2022 vast bij Fiorentina.

Diverse Spaanse media meldden eerder al dat Valencia openstaat voor een transfer van Cillessen. De Oranje-international speelt sinds vorig jaar zomer bij los Che, maar weet geen onuitwisbare indruk te maken. Valencia zou mede door financiële problemen de doelman in de etalage zetten om aan de nodige miljoenen en ook versterkingen voor volgend seizoen te kunnen komen.