Terugkeer Bednarek naar Polen stelt sc Heerenveen voor serieus probleem

SC Heerenveen moet naarstig op zoek naar een nieuwe eerste doelman voor volgend seizoen. De Friezen namen in een eerder stadium al afscheid van Warner Hahn en Trevor Doornbusch en nu lijkt ook Filip Bednarek op weg naar de uitgang van het Abe Lenstra Stadion. De onderhandelingen over een nieuw contract zijn in ieder geval stukgelopen, zo klinkt het. Het Poolse Lech Poznán meldt donderdag op zijn website dat Bednarek aldaar zijn loopbaan vervolgt.

Alleen de medische keuring kan nog voor problemen zorgen. Mochten er echter geen mankementen aan het licht komen bij de medische check-up, dan tekent Bednarek deze vrijdag een contract bij de nummer vijf in de Ekstraklasa, het hoogste niveau in Polen. Op de Twitter-pagina van Lech Poznán is te zien hoe de 27-jarige met een bal in zijn hand poseert voor een foto, wat inhoudt dat de overgang bijna in kannen en kruiken is.

Volgens technisch manager Gerry Hamstra was Bednarek een van de twee doelmannen die Heerenveen op het oog had voor aankomend seizoen. "Maar wat hij wil, moet wel reëel zijn", verwijst de bestuurder van Heerenveen tegenover Omrop Fryslân naar de mislukte gesprekken met de Poolse sluitpost. Hamstra zal de komende periode benutten om een nieuwe eerste keeper naar Friesland te halen.

Bednarek kwam in 2018 bij Heerenveen binnen en verlaat de club met zeven wedstrijden achter zijn naam. Hij kwam eerder in zijn loopbaan uit voor FC Twente, FC Utrecht en De Graafschap. Bednarek gaat bij Lech Poznán de concurrentiestrijd aan met Mickey van der Hart, al benadrukt de Poolse topclub dat de Nederlander, vorig jaar overgekomen van PEC Zwolle, voorlopig nummer een blijft. Volgens Voetbal International neemt Lech Poznán sowieso afscheid van de tweede en derde doelman, waardoor de komst van de van Heerenveen afkomstige keeper zeer wenselijk is.