Naam WK-ganger duikt op in Keuken Kampioen Divisie: ‘Laat ze maar bellen’

Édgar Barreto leverde onlangs zijn contract in bij Sampdoria en de inmiddels 35-jarige middenvelder is derhalve op zoek naar een nieuwe club. De routinier uit Paraguay sluit een terugkeer bij NEC niet bij voorbaat uit. Barreto speelde eerder tussen 2003 en 2007 voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie en heeft nog warme gevoelens voor zijn oude werkgever uit Nijmegen.

De beslissing om Sampdoria te verlaten ging niet over een nacht ijs. "Met pijn in het hart, maar ik ben niet honderd procent zeker over de situatie in Italië", verwijst Barreto in gesprek met het Algemeen Dagblad naar de coronacrisis. "Het is een groot land, dat hard getroffen is door de corona. Al die reizen naar de uitwedstrijden. Ik heb een gezin. Een leuke vrouw. Drie heerlijke jongens. Ik wil ze niet in gevaar brengen. Ik blijf liever thuis bij ze. Daarom heb ik mijn contract ingeleverd."

Barreto maakt zich geen zorgen over zijn fitheid, ondanks het feit dat hij voor de uitbraak van het coronavirus maar mondjesmaat in actie kwam voor Sampdoria. "Ik heb altijd als een prof geleefd", verduidelijkt de middenvelder uit Zuid-Amerika. "Ik heb weinig gespeeld, maar elke dag getraind. Ik voel me hartstikke goed." Barreto, die in Italië ook voor Reggina, Atalanta en Palermo uitkwam, is een topsalaris gewend, wat een terugkeer in Nijmegen kan bemoeilijken. "Dat hoeft een akkoord met NEC niet in de weg te staan", houdt hij de deur op een kier. "Het gaat ook om andere dingen. Om een gevoel."

"Ik heb het altijd prima naar mijn zin gehad in Nijmegen. We hebben er een huis. Drie appartementen die ik verhuur. Mijn vrouw en kinderen vinden het elke keer weer leuk als we even in Nijmegen zijn", aldus Barreto, die nog lang niet aan stoppen denkt. "Ik wil nog zeker twee jaar voetballen. Jonge spelers op weg helpen in hun carrière. En het hoogste trainersdiploma halen. Dat kan allemaal bij NEC. Laat ze maar bellen. Ik sta open voor een gesprek." Barreto kwam in zijn eerste periode bij NEC tot 10 treffers en 9 assists in 97 duels. Daarnaast staan er zestig interlands voor Paraguay achter zijn naam. Barreto werd geselecteerd voor het WK van 2006 in Duitsland, al kwam hij destijds tot slechts een wedstrijd.