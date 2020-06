Diego Costa betaalt gigantische boete en ontloopt gevangenisstraf

Diego Costa is donderdag in Madrid veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden vanwege het verzwijgen van inkomsten voor de belastingdienst in Spanje. De spits van Atlético Madrid hoeft de straf niet uit te zitten, daar in Spanje straffen voor minder dan twee jaar door de rechter kunnen worden opgeschort wanneer personen een blanco strafblad hebben.

De 31-jarige aanvaller van Atlético bevestigde schuldig te zijn aan belastingontduiking. Nadat hij in 2014 voor Chelsea tekende heeft hij verzuimd om inkomstenbelasting te betalen over een bedrag van ruim vijf miljoen euro. Het bedrag dat hij de Spaanse fiscus schuldig was bedraagt 1,1 miljoen euro. De rechtbank oordeelde ook dat Costa geen belasting had betaald over inkomsten uit beeldrechten.

De celstraf van zes maanden is omgezet naar een boete van honderd euro per dag voor de duur van twaalf maanden, waardoor hij 35.600 euro betaalt. Dit bedrag komt bovenop een andere boete, waardoor hij in totaal 543.000 euro moet aftikken. Eerder werden onder meer Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en José Mourinho veroordeeld voor belastingontduiking. Ook zij hoefden de straf niet uit te zitten, maar moesten wel hoge boetes betalen.