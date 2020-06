City-talent weigert terugkeer naar Nederland

Everton heeft Leighton Baines een nieuw eenjarig contract aangeboden. De ervaren linksback komt nog steeds voor in de plannen van manager Carlo Ancelotti, al kwam hij onder de Italiaan slechts driemaal in actie. (BBC)

De jonge aanvaller, die ook in de jeugd bij Ajax en PSV speelde, ziet echter niets in een tijdelijke verhuizing richting de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Sevilla gaat na afloop van dit seizoen een poging wagen om Ivan Rakitic terug te halen. De middenvelder heeft een doorlopend contract bij Barcelona, maar is niet langer verzekerd van een basisplaats. (Mundo Deportivo)