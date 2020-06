Barcelona heeft vierde zomeraanwinst bijna binnen: ‘Hij heeft nooit getwijfeld’

Gustavo Maia moet de vierde zomeraanwinst worden van Barcelona, zo verzekert diens zaakwaarnemer Daniel Silva. Bij een definitieve deal moet Barcelona naar verluidt 3,5 miljoen euro neerleggen voor de van São Paulo afkomstige aanvaller. Voor de eerst optie tot koop zou al een miljoen euro zijn neergelegd. Barcelona legde eerder al Francisco Trincão (Sporting Braga), Matheus Fernandes (Palmeiras) en Pedri (Las Palmas) vast voor volgend seizoen.

"Wij hebben er het volste vertrouwen in dat Barcelona de deal gaat afronden", zo laat Silva weten in een reactie aan Radio Transamerica. "Gustavo is zelfs al begonnen met Spaanse lessen, om zo optimaal voorbereid te zijn." Maia stond in de afgelopen periode niet alleen op het lijstje van Barcelona. "Er waren in de afgelopen maanden meer clubs in de markt, maar Maia heeft nooit twijfels gehad. Hij wil alleen maar naar Barcelona."

Barcelona heeft volgens Marca tot 30 juni de tijd om een definitieve beslissing te nemen over Maia. Daarnaast moet worden besloten of de transfersom deze zomer al wordt overgemaakt, of pas op een later moment. In verschillende Spaanse media zijn berichten verschenen over de zorgen van Barcelona op financieel gebied, nu de coronacrisis nog niet is opgelost. Onder meer Ivan Rakitic, Arturo Vidal en Moussa Dembélé zouden mogen uitzien naar een andere werkgever. Daarnaast is voor de tweede keer aan de selectie gevraagd om een gedeelte van het salaris in te leveren. Het is derhalve afwachten of Maia definitief voor enkele miljoenen wordt aangetrokken.

São Paulo-directeur Alexandre Passaro weet van de concrete interesse van Barcelona, maar maakt desondanks een voorbehoud. "We weten nog niet of Gustavo definitief naar Barcelona vertrekt. Ze hebben tot 30 juni om ons hierover in te lichten. Tot nu toe hebben we niets vernomen. Bij het laatste contact zei Barcelona dat er nog de nodige onzekerheid was", zo vertelt de bestuurder aan Radio Transamerica. Maia, wiens contract bij São Paulo doorloopt tot medio 2022, stond vorig jaar voor een verhuurperiode bij Flamengo. Een deal voor de negentienjarige spits werd echter niet gesloten.