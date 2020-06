PSV laat Denzel Dumfries niet meer meetrainen na demonstratie

PSV-aanvoerder Denzel Dumfries traint op De Herdgang niet meer met de selectie mee, omdat hij woensdag heeft deelgenomen aan de demonstratie in Rotterdam. De club meldt via de officiële kanalen dat de rechtsback tot aan het einde van het seizoen (10 juni) niet met de groep zal trainen.

PSV laat via de clubwebstie weten dat het besluit is genomen in goed overleg. De Eindhovenaren willen geen enkel risico nemen nadat Dumfries een bezoek had gebracht aan de demonstratie in Rotterdam. “Niet alle aanwezigen daar hielden zich aan de noodverordening die is uitgevaardigd in verband met corona”, zo meldt de club. “Hoewel de voetballer persoonlijk alle veiligheidsvoorschriften in verband met Corona respecteerde, achten hij en PSV het verstandig om geen risico’s te nemen."

Op sociale media stond de voetbalwereld dinsdag stil bij de strijd tegen racisme

De komende tijd zal Dumfries goed in de gaten gehouden worden. "De medische staf van PSV blijft ook de gezondheidssituatie van Dumfries monitoren, net zoals dit bij de andere spelers het geval is. De voorzorgsmaatregel die PSV neemt is een gevolg van de keuze die Dumfries heeft gemaakt om aan de demonstratie deel te nemen. Alle betrokkenen beseffen dat deze keuze gemaakt kan worden omdat er geen wedstrijden zijn.”

Net als Memphis Depay was Dumfries woensdag aanwezig in Rotterdam om te demonstreren tegen racisme. Over de hele wereld demonstreren mensen tegen racisme naar aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die door toedoen van een witte politieagent het leven liet. "Hier voor je staat een trotse zwarte man. Trots op zijn huidskleur. Een man die zich een weg naar boven vocht. Een man die racistische opmerkingen tegen hem heeft overwonnen en die nog steeds dagelijks wordt geconfronteerd met racisme. Ik sta hier voor mijn medemens die dagelijks met dezelfde zaken te maken heeft”, schrijft de PSV-aanvoerder op Instagram.

“Voor degenen die de diepgewortelde pijn delen, degenen die die pijn begrijpen. Voor hen sta ik hier! Racisme is een wereldwijd probleem dat drastisch moet worden aangepakt. Het is genoeg! We moeten kunnen opgroeien in een wereld van gelijkheid en kansen, zonder de angst om gediscrimineerd te worden, op welke manier dan ook. Ik ben trots op mijn huidskleur en op de mensen die vandaag zijn gekomen en hebben besloten niet stil te blijven. Samen kunnen we racisme verslaan! #blacklivesmatter", aldus Dumfries.