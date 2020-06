TV3 spreekt Barcelona tegen: Messi ondergaat MRI-scan en moet vrezen

Lionel Messi heeft last van een spierblessure en moet naar verluidt vrezen voor de hervatting van de competitie. De Argentijn ontbrak volgens Barcelona woensdag uit voorzorg op de training. TV3 weet echter te melden dat hij dinsdag een spierblessure heeft opgelopen en inmiddels verder is onderzocht. Messi lijkt te kampen met een scheurtje in de adductor van zijn rechterbeen.

Met nog maar tien dagen voor de hervatting van LaLiga zijn volgens Spaanse media alle alarmbellen afgegaan bij Barcelona. Dinsdag kreeg Messi te maken met een scherpe pijn in zijn rechterbeen en direct na de training onderging hij een MRI-scan om de ernst van de kwetsuur vast te stellen. TV3 meldt dat de spierblessure hem mogelijk enige tijd aan de kant houdt. Het is dan ook hoogst onzeker of hij op zaterdag 13 juni in actie kan komen als Barcelona op bezoek gaat bij Real Mallorca. De herstelperiode voor een dergelijke blessure bedraagt doorgaans ongeveer tien dagen.

De medische staf van Barcelona staat dan ook voor een belangrijke taak om de aanvoerder zo snel mogelijk fit te krijgen. Mocht hij op tijd hersteld zijn, dan is het alsnog de vraag of trainer Quique Setién risico wil nemen. Bij de hervatting van de Spaanse competitie wacht de club namelijk een zwaar programma. In vijf weken tijd speelt Barcelona elf wedstrijden. Het is overigens niet de eerste keer dit seizoen dat Messi geblesseerd is. De 32-jarige aanvaller raakte in de voorbereiding geblesseerd en door een terugval stond hij tijdens het seizoen bijna twee maanden aan de kant.