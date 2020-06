‘Ajax had Ángel Di María voor zes miljoen euro kunnen hebben’

Ajax heeft in 2007 de kans laten lopen om Ángel Di María aan te trekken. Dat vertelt Patrick Busby, die als scout werkte voor de Amsterdammers en ook actief was voor clbus als Hamburger SV, FC Groningen en Brighton & Hove Albion. Trainer Henk ten Cate gaf destijds echter de voorkeur aan een andere speler, waarna Benfica voor acht miljoen euro aan de haal ging met de Argentijn.

“Ajax zocht in 2007 een linksbuiten. Via mij kwam Ángel Di María op de radar”, vertelt Busby aan Voetbal International. “Scouts Mühren en Arroyo gaven een positief advies aan de technisch directeur. De trainer (Ten Cate, red.) kende hem niet en gaf de voorkeur aan een speler die hij kende: Albert Luque. Luque kwam, maar die deed het niet voor Ajax. Een jaar later werd Miralem Sulejmani gekocht voor zestien miljoen euro. Wat er met Di María is gebeurd, weet iedereen, Ajax had hem voor zes miljoen euro kunnen hebben.”

Ajax nam Luque voor circa acht miljoen euro over van Newcastle United, maar een gelukkig huwelijk werd het geen moment. De Spanjaard wist het niet te maken in Amsterdam en na een seizoen werd hij verhuurd aan het Spaanse Málaga, waarna hij een jaar later transfervrij de overstap maakte naar de club uit LaLiga. Di María maakte op zijn beurt naam bij Benfica en verdiende na drie seizoenen een transfer naar Real Madrid, dat 33 miljoen euro voor hem betaalde. De Argentijnse buitenspeler werd in 2014 voor 75 miljoen euro verkocht aan Manchester United speelt nu bij Paris Saint-Germain.

Busby benadrukt dat het scouten van spelers een van de belangrijkste aspecten in het voetbal is. “In mijn ogen moet in de toekomst een directeur scouting met zijn team van gekwalificeerde scouts het aankoopbeleid mede gaan bepalen”, zegt hij. “Kijk naar Feyenoord. Jaap Stam trok Liam Kelly aan zonder de scouting om advies te vragen. Met een salaris van zes ton is een piketpaal geslagen in de salarishuishouding waardoor Feyenoord nu een zware dobber heeft aan de onderhandelingstafel. Kelly en Stam zijn alweer vertrokken, maar de club moet het repareren.”