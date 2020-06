Chidera Ejuke spreekt zich uit over toekomst en kans bij Liverpool

Chidera Ejuke was het afgebroken seizoen de grote verrassing in het shirt van sc Heerenveen. De 22-jarige buitenspeler was in de Eredivisie goed voor negen doelpunten en vier assists. Hij speelde zichzelf in de kijker bij diverse clubs en het lijkt een kwestie van tijd voordat hij een transfer maakt. Zelf zegt de Nigeriaanse aanvaller niet bezig te zijn met een vertrek uit Friesland.

Heerenveen betaalde vorig jaar naar verluidt twee miljoen euro om Ejuke in te lijven. Als speler van het Noorse Valerenga maakte hij diepe indruk en de clubs stonden dan ook in de rij. Onder meer Besiktas, Lazio en Celtic wilden hem graag inlijven, maar hij koos voor de Eredivisie. “Na een gesprek met de trainer en de technisch manager wist ik genoeg. Ik kan bij deze club een betere voetballer worden”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “En ik heb nog geen moment spijt gehad van mijn keuze. Op straat zijn de mensen vriendelijk, terwijl iedereen bij de club me wil helpen en me vertrouwen geeft.”

Dat Ejuke een groot talent is, bleek jaren geleden al. Als jeugdspeler de Nigeriaanse voetbalacademie Gee-Lec kwam hij in beeld bij de Engelse grootmacht Liverpool. “Gee-Lec zorgde voor kleding en voetbalschoenen. Maar nog veel belangrijker: ze hebben contacten met zaakwaarnemers. Een van hen regelde een stage bij Liverpool. Ik was zeventien jaar, mocht meetrainen met een jeugdteam en kreeg een rondleiding door het stadion aan Anfield Road”, aldus Ejuke, die geen contract overhield aan zijn stage. “Grote stadions kende ik alleen van televisie. Nu ik er eentje met mijn eigen ogen had gezien, wist ik: ze bestaan echt. Mijn droom werd tastbaar, mijn honger om te slagen nog groter dan-ie al was.”

Met 208 dribbels, waarvan de helft succesvol bleek, mag hij zich de dribbelkoning van de Eredivisie noemen. Met zijn creativiteit heeft hij de interesse gewekt van diverse clubs. Met name vanuit China en Rusland is veel interesse. “Met een transfer ben ik helemaal niet bezig”, reageert Ejuke. “Weet je wat het is? Mijn carrière zie ik als een groot avontuur, waarvan ik nog maar aan het begin sta. Ik moet doen wat ik altijd heb gedaan: hard werken en geduldig zijn. Maar bovenal wil ik gelukkig zijn en gezond blijven. Zeker nu beseffen we allemaal dat dat het belangrijkste is.”