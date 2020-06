‘Ik werd in het diepe gegooid en Frenkies leven begon direct’

Frenkie de Jong en zijn vriendin Mikky Kiemeney verhuisden afgelopen zomer van Amsterdam naar Barcelona. Waar de Oranje-international direct een basisplaats veroverde, timmert zijn vriendin ook aan de weg. De 22-jarige zette een eigen kledinglijn op, houdt op Instagram 1,2 miljoen volgers bezig en is sinds kort de nieuwe columnist van Glamour. Daarin vertelt Kiemeney over de verhuizing naar Catalonië en de eerste maanden in een nieuwe omgeving.

De Jong en Kiemeney moesten wennen nadat de verhuizing naar Barcelona een feit was. “Ik heb het af en toe pittig gehad de eerste twee maanden in Barcelona", bekent ze in een interview met Glamour. "Ik werd in het diepe gegooid, was ineens in een onbekende stad zonder vrienden of familie, en Frenkies leven begon direct. Ik moest mijn leven daar gaan opstarten, maar had geen idee waar ik moest beginnen.”

De verhuizing ging haar niet in de koude kleren zitten, maar Kiemeney liet daar weinig van merken omdat ze vond ‘dat ze niet mocht zeuren’. “Vrienden riepen: Wat tof dat je in Barca zit! Wat een leven! En ik zat daar alleen en moest alles gaan ontdekken. Stel je niet aan, dacht ik dan. Je gaat toch niet zeuren tegen een vriendin die elke dag hard aan het werk is? Ik voelde me zó alleen."

Door de stress die de verhuizing met zich meebracht kreeg Kiemeney lichamelijke klachten. Ze ging langs bij een chiropractor en dat bleek een schot in de roos. “Het duurde even, maar Barcelona is ook mijn stad nu, ik begin me er thuis te voelen”, vertelt ze. Kiemeney heeft in die periode veel aan haar vriend gehad. “Frenkie is superzorgzaam en liefdevol en voelde goed aan wanneer ik me rot voelde. Op die momenten was hij extra lief voor me, nam hij me mee uit eten, naar het strand", aldus Kiemeney. "Ik ken Frenkie door en door, en hij mij. Hij is mijn maatje. Onze relatie is gelijkwaardig. We vullen elkaar goed aan."