Özil heeft bijzondere reden voor stopzetten van lucratief sponsorcontract

BILD kwam woensdagavond met het nieuws dat Adidas heeft besloten om de samenwerking met Mesut Özil stop te zetten. Volgens de Duitse boulevardkrant heeft dat te maken met het feit dat de Duitse middenvelder van Arsenal de afgelopen jaren geregeld op controversiële wijze in het nieuws is geweest. Erkut Sogut, zaakwaarnemer van Özil, voert in gesprek met ESPN een andere, opvallende reden aan voor het stopzetten van het samenwerking.

“Hij zou morgen zo een ander sponsorcontract kunnen tekenen”, verzekert Sogut. In 2018 zegde automerk Mercedes de samenwerking met Özil al op. “Niemand heeft het bereik dat hij heeft in de Premier League, dus je kan je voorstellen hoe aantrekkelijk dat is voor veel schoenenmerken. Adidas wist dat hij bezig was met zijn eigen dingen. Hij doet de laatste tijd dingen op Twitter, zodat hij al zijn eigen merk kan opbouwen terwijl hij nog bezig is met zijn actieve carrière.”

“Je kan levenslang samenwerken met die merken, zoals David Beckham of Zinédine Zidane. Maar je kan ook je eigen merk opbouwen en de tijd tijdens je actieve carrière gebruiken om dingen te promoten”, benadrukt Sogut. Özil tekende in 2013 een sponsorcontract bij Adidas, dat hem circa 25 miljoen euro heeft opgeleverd. De samenwerking loopt komende zomer af en het Duitse sportmerk moet door de coronacrisis bezuinigen, waardoor besloten zou zijn om het contract niet meer te verlengen. Dit besluit heeft mede te maken met het feit dat Özil de afgelopen jaren controversieel in het nieuws is gekomen.

Zo betuigt Özil openlijke steun aan de internationaal omstreden Turkse president Recep Tayyip Erdogan, terwijl de aanvallende middenvelder na het WK in 2018 stopte als international vanwege 'racisme' en 'een gebrek aan respect' van onder meer de Duitse voetbalbond. Daarnaast leverde Özil afgelopen december kritiek op het Chinese beleid ten opzichte van de Oeigoeren, een moslimminderheid in het land. Tot slot werd de middenvelder recent door de aanhang van Arsenal aangepakt, omdat hij weigerde 12,5 procent van zijn loon in te leveren tijdens de coronacrisis.