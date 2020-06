Depay: ‘Toen mijn moeder brak aan de telefoon, moest ik huilen’

Memphis Depay liep in december tijdens de wedstrijd tegen Stade Rennes een zware knieblessure op. Door een afgescheurde kruisband stond het EK, dat eigenlijk deze zomer gespeeld had moeten worden, op losse schroeven. Desondanks is Depay ervan overtuigd dat hij tijdig fit was geweest om het toernooi met Oranje te spelen, zo vertelt hij aan tafel in het programma Beau van RTL4.

Depay heeft naar eigen zeggen geen angst meer voor zijn knie. “Nee. Mijn knie is nu zo stabiel. Ik ben al heel dynamisch aan het trainen. Het EK, ik zou erbij zijn geweest. Ik was ready”, geeft hij te kennen. Het verplaatsen van het EK naar volgende zomer verandert niks aan zijn trainingsregime. “Ik ben op dezelfde manier doorgegaan, ik ben niet gestopt met trainen. Hopelijk is de beloning dat ik de komende wedstrijden met Olympique Lyon mee kan spelen.”

Tijdens de bewuste wedstrijd tegen Stade Rennes had Depay direct in de gaten dat er wat mis was. “Ik voelde dat het anders dan anders was. Ik heb die eerste helft zelfs nog uitgespeeld, nog twintig minuten. Je zit vol met adrenaline en ik kon niet geloven dat er iets ergs aan de hand was. In de rust voelde ik dat de knie niet meer stabiel was”, zegt Depay. “Dit zou mijn beste seizoen tot nu toe zijn. Je speelt Champions League met de club en bent bepalend, bij het Nederlands elftal gaat alles lekker.”

“Daarna besef je: ik ben voorlopig niet meer op het veld. Toen mijn moeder brak aan de telefoon, moest ik huilen. Na dat moment heb ik geen traan meer gelaten”, gaat de 26-jarige aanvaller verder. “De nacht voor de operatie ging de knop om. Daarna heb ik social media met rust gelaten. Na de operatie ben ik direct aan de gang gegaan, en het kriebelde toch om dingen te delen. Daarna zag ik alle reacties: wat doet hij? Dat is toch veel te snel? Natuurlijk is dat een logische reactie, als je het protocol niet weet. Als je niet weet hoe ik geopereerd ben.”