‘Fer krijgt elders miljoenenaanbieding; Vente verdient ’meer dan de premier‘’

Feyenoord moet concreet vrezen voor het vertrek van Leroy Fer. De Rotterdammers zijn er voorlopig nog niet uitgekomen met de dertigjarige middenvelder, waardoor de tijd begint te dringen voor zijn contract afloopt. Feyenoord Transfermarkt meldt dat er tegelijkertijd een uiterst lucratieve aanbieding van Besiktas op tafel ligt voor Fer, die in Instanbul drie keer zoveel kan verdienen.

Fer keerde vorige zomer terug bij Feyenoord, na in het Verenigd Koninkrijk voor Norwich City, Queens Park Rangers en Swansea City te hebben gespeeld. De elfvoudig Oranje-international zette in Rotterdam-Zuid zijn handtekening onder een tot medio 2020 lopend contract en kwam afgelopen seizoen tot 34 optredens. Nu zou Fer zijn zinnen gezet hebben op een overstap naar Besiktas, waar een driejarig contract klaarligt met drie keer zijn huidige nettosalaris.

Feyenoord-watcher Mikos Gouka schrijft donderdagochtend in zijn column in het Algemeen Dagblad dat Fer, evenals Luciano Narsingh, ruim een miljoen per jaar opstrijkt. Er wordt uit de doeken gedaan hoe de salarissen bij de Rotterdammers onder het bewind van Sjaak Troost, die de bijnaam Sintersjaak draagt, zijn geëxplodeerd. "Supporters kokhalzen bijna bij het idee dat de Ier Liam Kelly zo'n 600.000 euro per seizoen opstrijkt en dat Oxford United hem gratis mocht gebruiken”, schrijft Gouka, die stelt dat Feyenoord zijn spelers gemiddeld een miljoen per jaar betaalt.

“Nicolai Jörgensen krijgt bijna twee miljoen per seizoen na een periode waarin hij niet presteerde. Jens Toornstra werd miljonair en Steven Berghuis zelfs de bestbetaalde Feyenoorder in jaren. Al maakte hij zijn riante salaris wél waar”, zo klinkt het. “De salarissen bij Feyenoord, ze zijn veelbesproken. Zo heeft het nieuwe Feyenoord Onder-21 in Dylan Vente straks een spits die met ruim 200.000 euro veel meer verdient dan onze premier.”

Volgens Gouka gaat de nieuwe technisch directeur Frank Arnesen ‘zwetend’ zijn eerste transferzomer in. “De transfervrije Bryan Linssen werd in een eerste gesprek door Arnesen een schitterende rol voorgespiegeld, maar het openingsbod van 400.000 euro vertelde dat hij voor de breedte werd gehaald. En ondertussen vraagt middenvelder Orkun Kökcü zich af waar de financiële waardering blijft voor zijn knappe seizoen, dat ertoe leidde dat Arsenal en Sevilla hem volgen.”