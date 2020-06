‘Trotse zwarte man’ Dumfries laat van zich horen op demonstratie

Naast Memphis Depay was ook Denzel Dumfries woensdagavond aanwezig in Rotterdam om te demonstreren tegen racisme. Over de hele wereld demonstreren mensen tegen racisme naar aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die door toedoen van een witte politieagent het leven liet. Op Instagram deelt de aanvoerder van PSV zijn visie.

"Hier voor je staat een trotse zwarte man. Trots op zijn huidskleur. Een man die zich een weg naar boven vocht. Een man die racistische opmerkingen tegen hem heeft overwonnen en die nog steeds dagelijks wordt geconfronteerd met racisme. Ik sta hier voor mijn medemens die dagelijks met dezelfde zaken te maken heeft."

"Voor degenen die de diepgewortelde pijn delen, degenen die die pijn begrijpen. Voor hen sta ik hier! Racisme is een wereldwijd probleem dat drastisch moet worden aangepakt. Het is genoeg! We moeten kunnen opgroeien in een wereld van gelijkheid en kansen, zonder de angst om gediscrimineerd te worden, op welke manier dan ook."

"Ik ben trots op mijn huidskleur en op de mensen die vandaag zijn gekomen en hebben besloten niet stil te blijven. Samen kunnen we racisme verslaan! #blacklivesmatter", aldus Dumfries, die dinsdag ook al een zwart vlak plaatste op social media in de strijd tegen racisme.