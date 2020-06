Memphis Depay demonstreert weer: ‘Ik zie wat er in Nederland gebeurt’

Memphis Depay heeft woensdag wederom gedemonstreerd tegen racisme. Twee dagen na zijn aanwezigheid op de Dam in Amsterdam was de aanvaller van Olympique Lyon ook present bij de manifestatie in Rotterdam. "Ik voelde in mijn hart dat ik daar moest zijn", zegt de Oranje-international in gesprek met Beau van Erven Dorens bij Beau op RTL 4.

Een week geleden liet de 46-jarige George Floyd het leven nadat een witte politieagent minutenlang zijn knie op de nek van de zwarte Amerikaan plaatste. Floyd liet meerdere malen weten niet meer te kunnen ademen, maar de agent luisterde niet, met de dood van Floyd tot gevolg. "Ik zie wat er in de wereld en in Nederland gebeurt", aldus Depay.

Socialeyesed - Athletes protest on #BlackOutTuesday

"Ik ervaar het sinds ik klein ben. Ik heb heel veel vrienden in Amerika die ik bijna elke dag bel. Nu is het tijd. Allerlei soorten kleuren komen in opstand. Voor ons, voor the black life that matters. Ik vond het mijn plicht om daar te gaan staan. Ik heb een voorbeeldfunctie, maar ik heb ook een gevoel en met veel pijnlijke dingen in mijn leven moeten dealen. Dat alles bij elkaar gaf mij een prima reden om daar te gaan staan."

Depay heeft zelf ook nog altijd te maken met racisme. "Laatst nog noemden ze me 'bananenplukker', rare reacties. Niet face-to-face, maar over het internet. Laatst toonden we met het Nederlands elftal nog een gebaar voor wat er gebeurd is in Den Bosch, met een donkere speler (Ahmad Mendes Moreira, red.). Het zit tot hier en we gaan het niet meer accepteren."