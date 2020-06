Ronaldo vindt liefde in twee meiden; Mustafa Saymak viert vakantie met vrouw

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Veel voetballers lieten woensdag na Blackout Tuesday weer van zich horen op social media. Cristiano Ronaldo uitte zijn liefde voor zijn twee dochtertjes ('I fall in love every time I see these two').





Alle succesvolle mensen lezen, zo schijnt. Demy de Zeeuw, oud-middenvelder en eigenaar van BALR. deelde woensdag zijn leestips.





Een fraai jubileum voor Erik Pieters: de verdediger was woensdag exact vier jaar getrouwd met zijn partner Nermina.





Mario Götze vierde woensdag zijn 28ste verjaardag. De Duitse middenvelder deed dat in bescheiden kring, met zijn vrouw Ann-Kathrin.





Michel Vlap was dinsdag al jarig. Op dezelfde dag zette Ryan Babel zijn jarige zoon Riley in het zonnetje.





Thibaut Courtois vierde woensdag de verjaardag van zijn vader. Nigel de Jong die van zijn zoontje.





Sean Klaiber genoot van een ijsje met zijn zoontje.





Vakantie in eigen land kan ook leuk zijn, zo bewijst PEC Zwolle-middenvelder Mustafa Saymak met zijn gezinnetje.





Ook Willem II-aanvaller Ché Nunnely bracht zijn woensdag door op het water.





Oranje Leeuwin Jackie Groenen hield woensdag een fotoshoot in het Rijksmuseum.





Mauro Júnior werd uitgezwaaid bij Heracles Almelo, nadat hij het afgelopen seizoen door die club werd gehuurd van PSV.