Fantastische assists Kostic en De Guzman zijn Werder Bremen te machtig

Eintracht Frankfurt heeft woensdag een grote stap gezet richting lijfsbehoud in de Bundesliga. De ploeg van Adi Hutter leek na de coronahervatting in de problemen te komen, maar won zaterdag al van VfL Wolfsburg (1-2) en zette woensdagavond Werder Bremen opzij: 0-3. De overwinning was vooral te danken aan een schitterende voorzet van Filip Kostic bij de eerste treffer, en een enorm snelle goal van invaller Stefan Ilsanker. Laatstgenoemde kopte in de negentigste minuut ook nog de 0-3 binnen op aangeven van Jonathan de Guzman en beleefde daarmee een absoluut gouden invalbeurt.

Davy Klaassen startte bij Werder Bremen zoals gebruikelijk in de basis, terwijl Bas Dost aan de kant van Eintracht zijn plek in de spits opnieuw af moest staan aan André Silva. Laatstgenoemde kreeg na elf minuten de eerste schietkans van de wedstrijd, maar vanuit een lastige hoek vanbinnen de zestien kon de 24-jarige Silva doelman Jiri Pavlenka niet verontrusten. Na dat moment trok Werder het initiatief naar zich toe, hetgeen na een kwartier leidde tot een gevaarlijk schot van Klaassen.

De 27-jarige middenvelder haalde van een meter of twintig hard uit, maar zag Kevin Trapp de bal uit de hoek tikken. Even later maakte de goalie opnieuw een redding, toen Werder-spits Davie Selke vanaf de rechterflank op hem afstormde en in de korte hoek probeerde te scoren. Werder bleef de betere ploeg, maar echte kansen volgden niet meer in de eerste helft. Wel claimde Klaassen een penalty vanwege duidelijk hands van David Abraham, maar de ex-Ajacied had in de aanval voorafgaand buitenspel gestaan en werd door de VAR teruggefloten.

In de tweede helft had juist Eintracht pech met de VAR, toen Dominik Kohr in de 59ste minuut uit de kluts leek te scoren, maar dat vanuit buitenspelpositie bleek te hebben gedaan. Een minuut later slaagden de bezoekers er alsnog in een geldig doelpunt op het scorebord te zetten. Filip Kostic bereikte vanaf de linkerkant met een afgemeten schitterende voorzet André Silva, die de bal hard inkopte: 0-1.

Even later had Mijat Gacinovic de beslissing op de schoen, maar de aanvaller van Eintracht mikte na een fraaie solo langs drie verdedigers net naast. Een gouden wissel van de bezoekers stond in de 81ste minuut alsnog aan de basis van de 0-2. Dost, zelf vier minuten daarvoor ingevallen voor Silva, verlengde een hoekschop van Kostic licht met het hoofd, waarna Stefan Ilsanker, koud achttien seconden (!) in het veld, de bal in het doel kon werken. In de negentigste minuut legde Jonathan de Guzman, op dat moment twee minuten in het veld, een vrije trap van grote afstand perfect op het hoofd bij Ilsanker, die daarmee voor zijn tweede van de avond tekende: 0-3.